Estrenos de cine del 14 de agosto: El final de Oak Street, la aventura familiar del verano con Ewan McGregor y Anne Hathaway

El final de Oak Street

El final de Oak Street es la nueva película de David Robert Mitchell, que combina ciencia ficción, aventuras y supervivencia con dinosaurios. La cinta, protagonizada por Anne Hathaway e Ewan McGregor parte de un misterioso fenómeno cósmico que arranca en Oak Street, un tranquilo entorno suburbano, y transporta a sus habitantes a un lugar desconocido.

Duración: 100 minutos.

Cuenta atrás

Protagonizada por Aaron Taylor-Johnson, Theo James y Sam Worthington, Cuenta atrás narra la experiencia de unos obreros que desentierran una bomba sin explotar de la Segunda Guerra Mundial en el centro de Londres, lo que obliga a evacuar gran parte de la ciudad. Mientras, unos ladrones aprovechan el caos de la situación para llevar a cabo un elaborado atraco.

Duración: 98 minutos.

Palestina 36

Jeremy Irons protagoniza Palestina 36, una cinta inspirada en hechos reales contada bajo la dirección de Annemarie Jacir. El filme combina el drama histórico y una mirada íntima para abordar la resistencia, la identidad y las tensiones que marcaron un periodo decisivo como fue la revuelta árabe contra el dominio colonial británico. Robert Aramayo, Liam Cunningham, Billy Howle y Hiam Abbass completan el reparto.

Duración: 119 minutos.

Este/Oeste

Este/Oeste es la nueva comedia protagonizada por Sandra Hüller e inspirada en el conocido 'Caso Halberstadt', ambientada en el caos del cambio de moneda en un momento histórico y único como fue la caída del muro de Berlín. En plena reunificación alemana, una familia encuentra en un almacén subterráneo millones de marcos de Alemania del Este, una moneda que está a punto de perder todo su valor. Aprovechándose de algunos vacíos legales, la familia y sus camaradas tendrán solo unos días para hacerse de oro o al menos intentarlo.

Duración: 116 minutos.

Días de agosto

Chema de la Peña dirige Días de agosto, en la que un verano que promete ser idílico para sus protagonista, ven cómo sus planes se tuercen cuando el padre de Juan aparece con su nueva novia. Las pasiones prohibidas traen un agosto inesperado. Pau Simon, Berta Galo, Roberto Álamo, Maggie Civantos, Isaac Dos Santos y Pilar Castro integran el reparto.

Duración: 96 minutos.

Vivir la tierra

Vivir la tierra, de Huo Meng, invita al corazón del paisaje rural de la provincia de Henan a través de los ojos inocentes de Chuang, un niño de 10 años que debe quedarse en su aldea mientras sus padres parten en busca de un futuro mejor. La cámara de Meng retrata la fuerza silenciosa de una familia que resiste, arraigada a una tierra milenaria que comienza a transformarse bajo el peso de la modernización. Un relato íntimo y universal sobre la migración, el desarraigo y la capacidad de adaptación que nos sumerge en la experiencia de aquellos que en tantos lugares del mundo se han visto obligados a abandonar la tierra en la que han vivido.

Duración: 132 minutos.

Marsupilami

Y para el público más joven esta semana ha llegado a los cines Marsupilami, una comedia de aventura en la que un empleado de un zoo, acepta una arriesgada misión: recuperar un misterioso paquete en Sudamérica. El encargo lo lleva a un crucero donde viaja con su ex, su hijo y Stéphane, un compañero torpe. Todo se descontrola cuando Stéphane lo abre por accidente y libera a un adorable bebé marsupilami que convertirá el viaje en un caos absoluto.

Duración: 99 minutos.