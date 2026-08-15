Nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday: Doctor Doom revela su pasado con Los 4 Fantásticos y despierta a un ejército de Centinelas

Marvel ha vuelto a subir el nivel de expectación con el nuevo tráiler de Vengadores: Doomsday, presentado durante la D23.

El avance, el segundo mostrado de la película, pone el foco en el pasado de Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr., y ofrece nuevas pistas sobre su relación con Los 4 Fantásticos. Además deja una imagen impactante con el villano despertando a un ejército de Centinelas, como puedes ver en el vídeo de arriba.

El tráiler comienza con el personaje sentado en su trono mientras Sue Storm, interpretada por Vanessa Kirby, explica que Victor siempre fue el hombre más inteligente y que, en el pasado, era una persona amable y cariñosa, pero algo cambió: "Un día, le arrebataron todo lo que amaba. Yo sabía que se sentía perdido, pero no que estuviera roto por dentro".

Doctor Doom en Vengadores: Doomsday | Marvel Studios

La película vuelve así a uno de los elementos fundamentales del personaje en los cómics, ya que Doctor Doom no es un villano que aparece de la nada, sino una figura con unas motivaciones complejas.

De hecho, uno de los momentos más destacados del avance es el que muestra a Reed Richards, interpretado por Pedro Pascal, enfrentándose directamente a Doom en una ciudad completamente devastada. "Victor, ¿has hecho tú esto?", le pregunta el líder de Los 4 Fantásticos. Mientras, Doom acusa a los héroes de haber vivido vidas robadas y asegura que ahora tendrán que devolverlas.

Pedro Pascal en Vengadores: Doomsday | Marvel Studios

Además, si había alguna duda sobre el poder de esta versión de Doctor Doom, el tráiler muestra el enfrentamiento inútil de Thor con él. "El infierno responde ante mí, pues yo soy muerte", dice el villano. Tras ello, Doom despierta a un grupo de Centinelas procedentes del universo de los X-Men.

Chris Hemsworth en Vengadores: Doomsday | Marvel Studios

El tráiler vuelve a mostrar a personajes como Steve Rogers, Thor, Loki, Shuri, Ant-Man, Charles Xavier, Magneto y Cíclope, además de los miembros de Los 4 Fantásticos y varios integrantes de los Thunderbolts/Nuevos Vengadores o Shang-Chi.

Vengadores: Doomsday llegará a los cines el 18 de diciembre de 2026.