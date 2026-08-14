Nicole Kidman rompe su silencio y habla claro sobre el divorcio de Keith Urban: "Imaginaba un futuro diferente"

Nicole Kidman ha hablado con una sinceridad poco habitual sobre el final de su matrimonio con Keith Urban. Casi un año después de su separación, la actriz reconoce que la vida que tiene ahora se parece muy poco a la que había imaginado junto al cantante.

"Tenía una visión diferente de cómo iba a ser mi vida", ha confesado en una entrevista con la edición británica de Vogue. Una frase con la que resume el inesperado giro que sufrió su futuro después de casi dos décadas de matrimonio.

Kidman también ha reconocido que atravesó momentos de miedo y vulnerabilidad, aunque intenta afrontar esta nueva etapa sin esconder lo que siente. "Me guío por el corazón", ha explicado la intérprete, que prefiere aceptar sus emociones antes que tratar de analizar cada paso.

La actriz asegura que las experiencias difíciles le han enseñado a equivocarse, levantarse y continuar. Una fortaleza que atribuye en gran parte a su madre, Janelle Ann Kidman, fallecida en septiembre de 2024, y a las mujeres que han ejercido como referentes a lo largo de su vida.

Nicole Kidman y Keith Urban se casaron en 2006 y anunciaron su separación en septiembre de 2025. Su divorcio quedó formalizado en enero de 2026, después de 19 años de matrimonio. La expareja tiene dos hijas en común, Sunday Rose y Faith Margaret.

Nicole Kidman con su marido, Keith Urban, sus hijas y el resto de su familia | Reuters

Ahora, Kidman intenta aceptar que no todos los planes se cumplen como uno espera. La actriz no oculta que todavía está adaptándose, pero afronta el futuro con esperanza y centrada en sus hijas, su familia y sus próximos proyectos profesionales.