La mujer de Bruce Willis se sincera sobre el estado del actor: "Estamos haciendo todo lo que podemos"

Emma Heming Willis ha vuelto a hablar recientemente sobre el estado de Bruce Willis, que fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD), y ha explicado cómo la familia sigue afrontando esta etapa tan complicada.

Durante una entrevista en el programa Today junto a Savannah Guthrie, la modelo y empresaria ha contado que, pese a las dificultades, el entorno del actor permanece unido y centrado en darle todo el apoyo posible.

"Estamos bien", ha asegurado Emma. "Mi marido está rodeado de apoyo y cariño, y estamos haciendo todo lo que podemos dadas las circunstancias".

Más allá de hablar sobre el estado de Willis, Emma también ha querido poner el foco en una cuestión que considera fundamental para quienes cuidan de un ser querido con una enfermedad neurodegenerativa: no olvidarse de uno mismo.

Según ha explicado, la experiencia vivida desde el diagnóstico de su marido le ha enseñado que el autocuidado no es un lujo, sino una necesidad para poder ayudar realmente a otras personas.

"Lo que he aprendido es que es muy importante cuidarnos a nosotros mismos. Si no nos cuidamos, ¿cómo vamos a cuidar a las personas que queremos en nuestra vida? Por eso es fundamental priorizar nuestra salud y también la salud de nuestro cerebro", ha señalado.

Emma también ha destacado que existen hábitos y decisiones cotidianas que pueden ayudar a proteger el bienestar cerebral a largo plazo, insistiendo en la importancia de actuar antes de que aparezcan los problemas.

"Hay cosas concretas que podemos hacer hoy para cuidar nuestro cerebro de cara al futuro", ha añadido.

Desde que Bruce Willis se retiró de la interpretación tras sus problemas de salud y posteriormente se hiciera público su diagnóstico de demencia frontotemporal, su familia ha compartido en varias ocasiones mensajes de agradecimiento por el apoyo recibido y ha tratado de dar visibilidad a la enfermedad y a los desafíos para pacientes y cuidadores.