Madelyn Cline cuenta cómo Penélope Cruz la ayudó tras ser confundida por la policía española con la líder de una red de prostitución

Madelyn Cline ha compartido una de las anécdotas más surrealistas que vivió durante su estancia en Madrid y, probablemente, en su carrera.

La actriz de Outer Banks ha recordado en el podcast Therapuss que, mientras rodaba en la capital española la película Day Drinker, la policía acudía repetidamente a su apartamento porque sospechaba que estaba relacionada con una red de explotación sexual.

La situación llegó a preocupar seriamente a la intérprete hasta que Penélope Cruz, su compañera de reparto en la cinta junto a Johnny Depp, consiguió averiguar qué estaba ocurriendo.

Madelyn Cline | Gtres

"¿Conté la historia de cuando estaba en España, trabajando, y la policía no dejaba de aparecerse en la puerta de mi apartamento? Pensaban que yo era la líder", contó Cline, que se alojaba sola en este piso.

Cline ha explicado que la situación comenzó a hacerse cada vez más extraña porque los agentes acudían a su domicilio, le hablaban en español y llegaban a quedarse con su pasaporte y sus datos. Sin embargo, Penélope Cruz pudo ayudarla.

"Me preguntó qué tal me parecía vivir en Madrid. Le respondí: 'Me encanta, pero tengo que mudarme porque la policía no para de aparecer. Tengo mucho miedo, y me hablan en español, y yo intento traducir, pero no sé cómo", ha dicho Cline en la entrevista.

Tras escuchar su relato, la actriz española se dio cuenta que su compañera estaba alojada en el barrio de Salamanca, donde había vivió ella anteriormente. Entonces, le confesó que había recibido una llamada de un antiguo vecino que le decía que "habían desarticulado una banda criminal local en Salamanca", lo que le permitió conectar las piezas y descubrir el origen del malentendido.

Penélope Cruz en la premiere de La invitación | Gtres

"Habían rastreado la información hasta el edificio. Venían directamente a mi apartamento y después descubrí que se trataba de una especie de red de explotación sexual. Pensaban que yo era la que lo dirigía. Pensaban que yo era la madame", reveló.

En este thriller, Cline interpreta a una camarera de un yate privado que se cruza con un misterioso huésped a bordo, interpretado por Depp. Ambos se ven envueltos con el personaje de Cruz, una figura criminal. La película se estrenará en marzo del próximo año.