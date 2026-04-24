Hollywood ya no crea estrellas, las roba de las series que arrasan: de Paul Mescal y Zendaya a estos nuevos actores

Hollywood lleva años cambiando sus reglas internas, pero hay una transformación que ya es imposible ignorar: el cine ha dejado de "encontrar" a sus propias estrellas desde cero para empezar a importarlas directamente del streaming. Donde antes existía una barrera entre la tele y la gran pantalla, ahora basta con conquistar a la audiencia en una serie para entrar de lleno en el nuevo star system.

Lo hemos visto claramente con nombres que ya son estrellas de pleno derecho: Paul Mescal tras Normal People, Jacob Elordi, Sydney Sweeney y Zendaya después de Euphoria, o Jonathan Bailey con Los Bridgerton. Todos ellos han pasado de fenómeno seriéfilo a presencia habitual en el cine en tiempo récord.

La siguiente oleada ya está en marcha, así que apunta estos nombres que empiezan a sonar con fuerza.

Joseph Zada y Whitney Peak en Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha | Lionsgate

Joseph Zada es uno de los casos más evidentes: tras su paso por series como El caballero de los siete reinos o We Were Liars, dará el salto definitivo protagonizando la nueva entrega de la saga Los juegos del hambre, Amanecer en la cosecha, una precuela donde interpreta a un joven Haymitch y en la que ya se ha confirmado que retomarán sus papeles Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson y Woody Harrelson.

Además, a su lado estará Whitney Peak, conocida por el reboot de Gossip Girl, y conquistará corazones en la superproducción como Lenore Dove.

Milly Alcock en La Casa del Dragón | Max

Milly Alcock ha pasado de destacar en La casa del dragón como la joven Rhaenyra a convertirse en la nueva Supergirl, consolidando su salto al cine de gran presupuesto por la puerta grande, el universo DC.

Kit Connor como Nick Nelson en 'Heartstopper' | Netflix

Kit Connor, por su parte, ha evolucionado desde el fenómeno fan de Heartstopper brillando en Broadway como Romeo junto a Rachel Zegler (de los Juegos del hambre también, ¡todo está conectado!).

Gavin Casalegno, Lola Tung y Chris Briney en la premiere en París de El verano en que me enamoré | Akiva Griffith I Prime Video

Lola Tung se ha convertido en toda una it girl tras explotar con El verano en que me enamoré, fenómeno que además volverá con una película, pero mientras podemos verla en otro registro con el horror de culto Forbidden Fruits, junto a la reina del género Victoria Pedretti o Lili Reinhart.

Connor Storrie y Hudson Williams como Ilya Rozanov y Shane Hollander en Heated Rivalry | Crave

Por su parte Hudson Williams ha vivido un ascenso meteórico gracias al fenómeno social Heated Rivalry (al igual que Connor Storrie), y ya le ha abierto las puertas del cine con Apparatus junto a Dylan O'Brien.

Sadie Sink | Getty

También algunos nombres ya consolidados en series siguen ampliando su proyección. Sadie Sink se perfila como la actriz con mayor recorrido del elenco de niños de Stranger Things. Protagonizó el cortometraje de Taylor Swift "All Too Well" con Dylan O'Brien (¿veis el hilo rojo otra vez?) y estará en SpiderMan 4 junto a Tom Holland y Zendaya.

Sarah Pidgeon y Paul Anthony Kelly como John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette en Love Story | Disney+

Y terminamos con los más recientes en sumarse a esta ola, Paul Anthony Kelly y Sarah Pidgeon. A Sarah la conocimos en la infravalorada The Wilds y ya apuntaba maneras, y Kelly ha pasado de ser prácticamente anónimo a fenómeno de masas con Love Story, donde dan vida a los mismísimos John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bessette.

El patrón es claro: si una serie logra que el público se obsesione con un actor, Hollywood no tarda en capitalizar ese impulso. En la era del streaming, la fama ya no se construye en la gran pantalla. Se detecta antes, se amplifica en plataformas y, con suerte, se consagra con cine y premios.