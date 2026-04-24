Harry Styles y Zoe Kravitz estarían comprometidos tras 8 meses juntos: "Él saltaría por un acantilado por ella"

El apasionado romance de verano de Harry Styles y Zoe Kravitz podría convertirse en la boda del año en Hollywood. La noticia llega después de que la actriz y directora, de 37 años, fuera fotografiada este fin de semana luciendo un impresionante anillo de diamantes mientras compartía un romántico momento con el cantante, de 32 años, por las calles de Nueva York.

"Él está completamente prendado", asegura el entorno del artista, subrayando que Styles "saltaría por un acantilado por ella". Por su parte, Zoe se encontraría "en una nube" tras aceptar la supuesta propuesta de matrimonio que asegura Page Six.

Lo cierto es que a nadie en su círculo cercano le ha sorprendido este paso, ya que la conexión entre ambos fue instantánea desde que fueron vistos por primera vez en agosto de 2025 paseando del brazo por Roma y, poco después, protagonizando unas imágenes virales besándose en Londres.

Esta nueva etapa en la vida de la actriz llega tras su mediática ruptura con Channing Tatum, quien declaró justo después de dejarlo con el actor que "habría encontrado en Harry Styles la persona indicada". Parece ser que con el británico la estabilidad es total, habiendo asegurado anteriormente fuentes cercanas que Harry Styles nunca había estado tan feliz como con Zoe.

La complicidad entre ellos es tal que ni siquiera el pasado amoroso de Harry parece ser un obstáculo para sus amistades. Tanto es así que la cantante Taylor Swift no tendría problema en invitar a Zoe a su boda, demostrando que no hay ningún tipo de tensión entre las amigas a pesar de que la actriz esté con el ex de la cantante.

De confirmarse el compromiso, para Zoe este sería su segundo matrimonio tras su unión tras su unión con Karl Glusman en 2019. Para Harry, que ha mantenido romances conocidos con estrellas como Olivia Wilde o Kendall Jenner, será su primer "sí, quiero". De momento, los protagonistas guardan absoluto silencio y no han querido confirmar la noticia públicamente ellos mismos.