Eliminan la parte de Sydney Sweeney en El diablo viste de Prada 2 quien no aparecerá en la película

El diablo viste de Prada 2 se estrena el próximo 30 de abril bajo una enorme expectación por ver cómo continúa la historia de la icónica película. Antes de su estreno se ha llevado a cabo una espectacular premiere en Nueva York donde pudimos ver juntos a Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt y Stanley Tucci.

Los primeros detalles de la cinta ya se han sabido antes de su estreno, entre ellos, que han eliminado una parte donde aparecía Sydney Sweeney.

Meryl Streep, Emily Blunt, Stanley Tucci y Anne Hathaway presentan El diablo viste de prada 2 | Reuters

Durante el rodaje se supo que la actriz de Euphoria había sido vista en el set pero, ahora, se ha confirmado que el cameo que había grabado ha sido descartado.

Según EW se debe a una "decisión creativa". Sydney iba a salir al principio de la película interpretándose a sí misma cuando Miranda Priestly (Streep), Andy Sachs (Hathaway) y Nigel Kipling (Tucci) se reúnen con la antigua empleada de Runway Emily Charlton (Blunt) quien ahora es la directora de Dior y buscan, desesperadamente, cómo salvar su revista.

Sweeney iba a aparecer en una escena donde Emily viste a una actriz famosa en el arco argumental de su personaje pero este material finalmente ha quedado fuera de la película.

Sydney Sweeney | Gtres

El medio apunta que "la escena no encajaba estructuralmente con el resto de la secuencia y el equipo que trabajaba en la película agradecía su participación, lo que hizo que la decisión de eliminarla fuera difícil".

El cameo que sí aparece en El diablo viste de Prada 2 es el de Lady Gaga quien también ha hecho la canción Runway junto a Doechii y que forma parte de la banda sonora de la película.