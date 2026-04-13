Primer tráiler de 'Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha': Pelos de punta con unos jóvenes Haymitch, Effie o Snow

El primer tráiler de la nueva entrega de Los juegos del hambre ya está aquí, y nos lleva hasta el segundo Vasallaje de los 25: una pelea a muerte por la supervivencia donde habrá el doble de tributos, pero también el doble de gloria.

En Los Juegos Del Hambre: Amanecer En La Cosecha volveremos al mundo de Panem 24 años antes de los acontecimientos de la primera película, comenzando en la mañana de la cosecha de los 50º Juegos del Hambre, también denominados como el Segundo Vasallaje de los Veinticinco.

Joseph Zada y McKenna Grace en Amanecer en la Cosecha | Lionsgat

En esta nueva entrega veremos a personajes ya conocidos por todos, como el joven Haymitch Abernathy (ahora interpretado por Joseph Zada), Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), Effie Trinket (Elle Fanning), Caesar Flickerman (Kieran Culkin), Wiress (Maya Hawke) y, cómo no, el temido presidente Snow (interpretado por Ralph Fiennes), entre otros.

También contaremos con personajes nuevos como Maysilee Donner (interpretada por Mckenna Grace), Lenore Dove Baird (Whitney Peak) o Drusilla Sickle (Glenn Close).

Y finalmente tendremos la participación especial de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson en los papeles de Katniss Everdeen y Peeta Mellark.

En la dirección, volvemos a contar con Francis Lawrence que ya tomó las riendas de entregas anteriores de Los Juegos del Hambre como En Llamas, Sinsajo Parte 1 y Parte 2 y Balada de pájaros cantores y serpientes.

Y en el guion, Billy Ray, que ya trabajó en la primera película de la saga de Los Juegos Del Hambre y a Michael Lesslie que también participó en Los juegos del Hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes.

Los Juegos Del Hambre: Amanecer En La Cosecha se estrenará el próximo 20 de noviembre solo en cines.