La actriz Priscilla Delgado de Los Protegidos brilla en Euphoria tanto como Zendaya y Rosalía: "Me estoy recuperando del éxtasis"

La temporada 3 de Euphoria está dando mucho de qué hablar. Por un lado hay muchos que consideran que esta entrega está siendo muy explícita a nivel sexual, llegando a criticar sobre todo al personaje de Sydney Sweeney en la serie.

Más allá de los personajes que ya conocemos nuevos nombres se han incluido en el reparto de esta nueva entrega como es el caso de Rosalía, quien aparece ya en el 3x02 de la serie de HBO.

Pero la cantante catalana no es la única representación española en la serie y es que la actriz Priscilla Delgado, a quien todos conocimos siendo una niña interpretando a Lucía en la serie de Antena 3 Los Protegidos, es una de las nuevas incorporaciones de la ficción.

También ha sido en el episodio 2 de Euphoria donde hemos conocido a Angel, una de las strippers que baila en el club donde ha empezado a trabajar Rue (Zendaya).

Priscilla aparece bastante en el capítulo y tiene la mayoría de las escenas junto a Zendaya. Delgado demuestra sus grandes dotes interpretativas al lado de la actriz de Dune quien brilla con fuerza a su lado.

"Angel y su mundo eufórico están ahora disponibles para que los conozcas. Aún me estoy recuperando de semejante éxtasis. Una oportunidad grandiosa para explorar las profundidades de su corazón y el privilegio de comprender cómo busca desesperadamente el amor en un mundo que le resulta demasiado grande. Incomprendida, imperfecta, humana, de espíritu libre, a la deriva… poseyendo todo menos su propio destino. Angel, siempre te llevaré conmigo", escribe Priscilla sobre su personaje en Instagram.

Priscilla Delgado lleva actuando desde que era una niña y a sus 24 años tiene una larga carrera en cine y televisión. En 2019 años se marchó de España para vivir en Estados Unidos y terminar allí sus estudios. Ahora le ha llegado una de sus grandes oportunidades profesionales y poder seguir su camino como actriz en la meca del cine.