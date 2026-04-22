Jacob Elordi y Kendall Jenner llevan meses saliendo y Kyle Jenner fue la celestina: "Sal con él ya"

Jacob Elordi y Kendall Jenner estarían saliendo. Fue en la fiesta posterior al festival Coachella 2026 de Justin Bieber cuando la noticia salió a la luz después de que Deuxmoi dijera que los habían visto "besándose" y "muy cariñosos".

Ahora, una fuente ha hablado con Daily Mail para confirmar que Jacob y Kendall llevan un tiempo viéndose: "Llevan juntos un par de meses y todo va bien"

"Llevaban saliendo juntos desde principios de febrero, así que ya hace tiempo. Les ha ayudado mucho haber estado los dos en Los Ángeles durante los últimos meses, eso les ha dado tiempo para estrechar lazos", explica.

Para después desvelar que fue la hermana menor de Kendall quien ha hecho de celestina: "Kylie estuvo mucho tiempo con Jacob durante la maratón de premios de Timothée [Chalamet] porque Jacob estaba nominado por Frankenstein y Timothée por Marty Supreme".

Timothée Chalamet y Kylie Jenner | Gtres

"A Kylie le gustaba y pensó que sería bueno para Kenny, así que le dijo: Chica, date prisa, sal con este chico ya", desvela.

Para luego compartir que "Kylie es la hermana dominante y presionó a Kenny para que iniciara un romance con Jacob porque quería organizar citas dobles con Timothee". "Pensó que sería divertido que ella, Timothee, Kenny y Jacob pasaran tiempo juntos".

"Aunque Kylie es más joven, en realidad es la líder entre las dos; tiene una energía Leo dominante, sin duda, mientras que su hermana es más relajada", continúa.

Para seguir diciendo que las citas han sido principalmente en casa de Kendall: "En casa de Kenny es donde se celebran todas las fiestas, hay mucha actividad allí, así que los cuatro se hicieron muy amigos". "Y Kenny descubrió que ella congenió de inmediato con Jacob... había química".