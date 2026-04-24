La herencia de Heath Ledger: la devastadora razón por la que su hija Matilda se quedó fuera del testamento

La historia de Heath Ledger sigue siendo desgarradora y despertando interés en el mundo de Hollywood, no solo por su legado en el cine, sino también por el impacto personal que dejó en su familia.

El intérprete falleció en2008 con tan solo 28 años, en circunstancias que conmocionaron al mundo al ser víctima de una sobredosis accidental de medicamentos recetados. Aquella tragedia fue el trágico resultado de los problemas que atravesaba en sus últimos meses, marcados por el insomnio crónico, el estrés y el uso de sustancias.

Su relación más importante fue con Michelle Williams, a quien conoció durante el rodaje de Brokeback Mountain. Juntos tuvieron a su hija Matilda en octubre de 2005. Aunque la pareja se separó en 2007, mantuvieron buena relación por el bien de la niña.

Heath Ledger y su hija Matilda con Michelle Williams | Cordon Press

Sin embargo, Matilda no apareció en el testamento de su padre tras su muerte. Pero la razón no tenía nada de intencionado: Ledger lo había redactado en2003, dos años antes del nacimiento de la pequeña, y nunca llegó a actualizarlo. Por ese motivo, su patrimonio, valorado en unos 20 millones de dólares, no la incluía inicialmente. Su padre, Kim Ledger, figuraba como administrador y aseguró entonces que Matilda "sería cuidada", según recuerda Express.

Aun así, la situación dio un giro cuando algunos familiares acusaron a Kim de mala gestión del patrimonio, lo que provocó tensiones internas. Finalmente, y dejando a un lado las disputas, la familia tomó una decisión unánime: todo el patrimonio del actor acabaría en manos de la niña, gestionado a través de un fideicomiso hasta que alcanzara la mayoría de edad.

Michelle Williams y su hija Matilda Ledger | Cordon Press

Matilda y Michelle también recibieron el apoyo de varias estrellas que trabajaron con su padre en El imaginario del Doctor Parnassus, una de sus últimas apariciones póstumas. Johnny Depp, Colin Farrell y Jude Lawdonaron sus salarios a la hija del actor. También el actor Jeremy Strong fue un apoyo incondicional para Michelle en esos años.

Desde entonces, Williams ha optado por criar a su hija alejada del foco mediático, instalándose durante años en Brooklyn y priorizando una vida lo más normal posible. En varias entrevistas, Williams ha reconocido lo duro que fue afrontar la pérdida: habló de cómo el duelo marcó su maternidad y de su empeño en que su hija creciera con una imagen real y positiva de su padre. Con el tiempo, la actriz ha rehecho su vida y ha formado una familia más amplia recientemente, pero siempre ha mantenido viva la memoria de Ledger para su hija.

Hoy, Matilda Ledger es una joven de 20 años que ha crecido lejos del ruido de Hollywood, pero con una historia familiar que siempre estará en el recuerdo colectivo.