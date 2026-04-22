Sandra Bullock reaparece años después de la muerte del padre de sus hijos y se sincera sobre cómo son su prioridad

Sandra Bullock ha vuelto a dejar claro que, a estas alturas de su vida, Hollywood ya no manda tanto como antes. La actriz tiene otros planes y prioridades, y pasan directamente por su familia.

Tras la pérdida en 2023 de su pareja de muchos años, Bryan Randall, a causa de la ELA, la actriz se ha volcado por completo en sus dos hijos, Louis, de 16 años, y Laila, de 12.

Aquel golpe también marcó un parón importante en su carrera: decidió apartarse de los focos para acompañar a Randall en la fase final de su enfermedad, y ahora mide muy bien cada paso que da.

Su regreso llega con la esperada Prácticamente Magia 2 junto a Nicole Kidman, pero nada de esto habría ocurrido si el calendario no le hubiese encajado a la perfección. Bullock lo ha explicado sin rodeos en un evento en Nueva York.

"Rodé esta película en este momento porque sabía que mis hijos estaban de vacaciones. No voy a sacrificar a mis hijos ni mi tiempo con ellos", afirma.

De hecho, su planteamiento es bastante tajante cuando se trata de conciliar vida laboral y familiar: "Ellos estarían felices si yo me fuera. Yo no. Es así. Y no hago mi mejor trabajo si mis hijos están pasando por un mal momento o si necesitan algo y yo no puedo estar ahí". También reconoce que está "criando a mis hijos, no a los de nadie más. Pero tengo el lujo de poder hacerlo en este negocio. Mucha gente no lo tiene".

"Y entiendo ese dolor y esa ansiedad cuando estás en el trabajo pensando: 'No estoy donde debería estar ahora mismo. Estoy aquí actuando y haciendo mi trabajo'. Pero, ¿sabes qué? Las mujeres pueden hacerlo. Podemos hacer quince cosas a la vez y sacarlas adelante", asegura.

El regreso de Prácticamente magia también marca su vuelta tras cuatro años alejada del foco mediático.