El director de Leaving Neverland asegura que Michael Jackson era "peor que Epstein": "Era un hombre despreciable"

Michael, la nueva película sobre la vida de Michael Jackson ya está en los cines pero la controversia siempre ha estado ligada a los últimos años del artista.

Jackson era el Rey del pop pero su imagen cambió desde que en 1993 apareció la primera demanda de abuso sexual a niños. Tras ella llegaron otras acusaciones pero siempre se lograba no darle demasiada voz para no empañar la imagen de Michael.

Hasta que en 2019 se estrenó en HBO, Leaving Neverland, un documental dirigido por Dan Reed donde dos de los entonces niños que acusaron a Michael Jackson, Wade Robson y James Safechuck, cuentan su historia.

Jaafar Jackson en el biopic Michael | Universal

Pero con el paso del tiempo, la imagen y rentabilidad que da el nombre de Michael Jacksonha resurgido ocultando de nuevo a las estas voces.

El director de Leaving Neverland, Dan Reed, ha hablado con The Hollywood Reporter sobre la película y la imagen actual del cantante: "Creo que mucha gente se tragará cualquier recelo que pueda tener y simplemente dirá: 'Bueno, es una gran película con canciones populares' e ignorará por completo el hecho de que este tipo era peor que Jeffrey Epstein", dice con dureza.

Director de Leaving Neverland, Dan Reed | Cordon Press

"Creo que Jackson era un hombre verdaderamente despreciable que hizo daño a muchos niños. Puede que fuera un gran artista, pero esas dos cosas no se anulan mutuamente. Lo cierto es que existen pedófilos, él era uno de ellos y tomó esas decisiones. Muchas otras personas que sufrieron abusos en la infancia no eligieron abusar de otros".

"La razón por la que se salió con la suya fue su inmensa fortuna, el respaldo de abogados muy agresivos y astutos, y sus enormes recursos. El patrimonio de Michael Jackson aún infunde temor en cualquiera que quiera enfrentarse a ellos, y sin duda son un adversario formidable si uno se atreve a desafiarlos", explica sobre su resurgir y no cancelación.

Michael Jackson en 2006 | Cordon Press

"Pero sí, creo que mucha gente simplemente quiere olvidarse de los niños y disfrutar de la música".

Para terminar diciendo: "Mi película trataba sobre dos jóvenes cuya infancia, lamentablemente, fue arruinada por un pedófilo depredador que abusó sexualmente de Wade cuando tenía siete años y de James cuando tenía diez. Me parece bastante desagradable tener eso en mente mientras se escucha 'Billie Jean'".