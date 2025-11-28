¿Qué pasará con Steven y Taylor en la película de El verano en qué me enamoré? Así han respondido los actores

Tras el fin de la exitosa serie El verano en que me enamoré, sus creadores anunciaron que la historia de los hermanos Fisher y Belly culminará con una película para dar un cierre más completo al universo creado por Jenny Han.

Aunque la autora ya confirmó que la trama seguiría a Belly en una etapa de su vida muy diferente, también continuará la historia del resto de personajes y resolverá dudas a cerca de los romances entre ellos, como el de Jeremiah y Denise o el de Steven y Taylor.

En una entrevista reciente, Sean Kaufman, quien interpreta a Steven, ha confesado que lo que más le gustaría ver es que su personaje y Taylor consolidan su relación, estabilizando una dinámica que en la serie fue inestable.

Rain Spencer y Sean Kaufman como Taylor y Steven en El verano en que me enamoré | Prime Video

"Creo que lo único que espero con ansias, lo que querría, es que finalmente estén juntos", reconocía a People, subrayando su deseo de que los conflictos no se usen como excusa para romper, sino como oportunidades para crecer juntos.

El actor, entonces, decía que esperaba que "cuando se peleasen, no fuese el final, simplemente: intentemos resolver esto porque estamos tratando de estar juntos".

Por su parte, Rain Spencer, quien da vida a Taylor, ha confirmado que comparte esa visión y que quiere que la pareja esté "en el mismo equipo" y ver "cuando surge un conflicto, ¿cómo lo gestionan?", a lo que Sean respondía diciendo: "Me emociona".

Aunque los detalles de la película siguen siendo un misterio, ni tampoco hay fecha de rodaje ni de estreno confirmada, Jenny Han pretende cerrar el círculo de El verano en que me enamoré de forma definitiva.