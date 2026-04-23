El director de El diablo viste de Prada 2 habla claro del cameo fallido de Adrian Grenier en la secuela

El esperado regreso al universo de El diablo viste de Prada sigue acaparando los medios, y también sus ausencias. La más sonada es la de Adrian Grenier, que no retomará su papel de Nate en la secuela.

El director David Frankel, que también estuvo al frente de la película original, ha explicado en una entrevista qué pasó con la idea de incluir al actor en un pequeño cameo.

La intención existía, pero el tiempo jugó en contra. Según el cineasta, "Se me ocurrió intentar colarlo en un cameo, pero al final llegábamos demasiado justos en el calendario de producción como para sacarlo adelante", confiesa a EW. Y es que la película quedó completamente terminada a menos de un mes de su estreno.

Adrian Grenier y Anne Hathaway como Nate y Amy en El diablo viste de Prada | Cordon Press

En definitiva, simplemente "no hubo tiempo" para integrar a Grenier en la historia. El actor ya había comentado recientemente que habló con Frankel sobre quedarse fuera del proyecto. En otra entrevista reconocía que la situación le dejó "decepcionado", aunque también se lo tomó con humor, participando en un anuncio de Starbucks que hacía referencia a todo lo ocurrido.

Cuando le preguntaron a Frankel qué tenían pensado exactamente para ese cameo de Nate, el director prefirió no entrar en detalles. Tras una breve pausa, respondía: "No, probablemente no debería decirlo. Pero me alegra mucho que hiciera ese anuncio de Starbucks, era muy divertido y muy consciente de sí mismo". Y añadió, valorando la actitud del actor: "¡Me encanta la humildad y el sentido del humor que ha demostrado!".

En la secuela sí regresan nombres clave como Anne Hathaway, Meryl Streep, Stanley Tucci y Emily Blunt, lo que mantiene altas las expectativas para este regreso a una de las comedias más icónicas de los 2000.