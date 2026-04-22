Heartstopper para siempre, la película con la que termina la historia de Nick y Charlie ya tiene fecha de estreno

Netflix ha anunciado, el día que se celebra el cuarto aniversario del estreno de la serie, la fecha de estreno de Heartstopper para siempre, que llegará el próximo 17 de julio. La película dirigida por Wash Westmoreland marca la última entrega y el final de la historia de Nick, Charlie y su grupo de amigos, basada en el sexto volumen de la serie de novelas gráficas creadas por Alice Oseman.

Nick y Charlie son inseparables, pero cuando Nick se prepara para ir a la universidad y Charlie empieza a ganar independencia en el instituto, el peso de una relación a distancia se hace evidente. Las dudas se instalan entre ellos y su historia afronta la mayor prueba hasta la fecha. Al mismo tiempo, sus amigos atraviesan los altibajos del amor y la amistad y se enfrentan a los agridulces retos de crecer y seguir adelante. ¿Puede el primer amor durar para siempre?

Kit Connor, Joe Locke y el resto del reparto de Heartstopper | Netflix

Heartstopper para siempre está protagonizada por Kit Connor, Joe Locke, William Gao, Yasmin Finney, Corinna Brown, Kizzy Edgell, Tobie Donovan, Jenny Walser, Rhea Norwood y Leila Khan. La película está dirigida por Wash Westmoreland y producida por Kit Connor y Joe Locke, protagonistas de la serie, que consolidan así su vínculo creativo y, también, Patrick Walters, Iain Canning, Emile Sherman, Alice Oseman y Euros Lyn. La producción corre a cargo de See-Saw Films.