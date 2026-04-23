El topless de Charlize Theron en la alfombra roja al aparecer sin camisa ni sujetador

Charlize Theron está presentando su nueva película, Apex, un thriller de acción donde da vida a una escaladora que, buscando superar un duelo en la naturaleza salvaje australiana, es acechada por un despiadado asesino en serie.

La actriz asistió a la premiere celebrada en Nueva York pero llamó la atención el atrevido look que eligió. Y es que, Theron apareció sobre la alfombra roja con un traje de chaqueta negro pero sin camisa ni nada debajo, en topless. Eso sí, combinó el look con un llamativo cuello de volantes estilo victoriano en color blanco.

Charlieze Theron en la premiere de su película Apex | Cordon Press

Para el papel Chrarlize tuvo que aprender escalada, sobre lo que habló en el programa Today: "Siempre me ha parecido uno de esos deportes en los que hay muy poco margen de error. Si algo sale mal al escalar, la cosa cambia por completo".

"Ahora siento una gran admiración y respeto por los escaladores. Por la dedicación, la fuerza de voluntad, la capacidad intelectual, la resolución de problemas y el aspecto físico que implica. Es un deporte realmente increíble".

Taron Egerton, Eric Bacana o Caitlin Stasey, son algunos de los actores que comforman el reparto de Apex junto a Charlize Theron.