Fantasía Dawson crece: La 'pillada' a Katie Holmes en redes que hace creer que ha vuelto con Joshua Jackson

Han pasado más de 20 años desde el final de Dawson crece, pero los fans de Pacey y Joey están viviendo un auténtico revival emocional.

El pasado verano ya apuntaba maneras: en julio, Joshua Jackson y Katie Holmes anunciaban que volverían a trabajar juntos en nada menos que una trilogía de películas centradas en la "búsqueda del amor". Y por si fuera poco, este mismo mes volvieron a acaparar miradas al aparecer juntos, del brazo, en la alfombra roja durante una proyección en Nueva York.

Pero lo que realmente ha hecho saltar las alarmas entre los fans ha sido el último movimiento de Holmes en redes sociales. La actriz ha compartido una foto en Instagram en la que aparece abrazando a Jackson con total complicidad.

"Estamos encantados de formar parte del Festival de Cine de Tribeca este junio con nuestra película Happy Hours", escribía. "Muchísima gente maravillosa ha trabajado en este proyecto. Y volver a trabajar con Josh ha sido un sueño".

Hasta aquí, todo dentro de lo esperado, están haciendo promoción conjunta y a los corazoncitos millennials les encanta. Sin embargo, lo que ha encendido las redes han sido algunos comentarios destacados en la publicación… especialmente porque la propia Holmes les ha dado 'like'.

Redes sociales Katie Holmes | Instagram

Entre ellos, uno de un fan que decía "ojalá esto fuera una confirmación oficial de relación" y otro que iba más allá: "deberíais ser pareja".

Y es que la publicación estaba llena de más comentarios como: "Este es el matrimonio que debería haber ocurrido en la vida real 😍🥰😍" o "Por favor, casaos en la vida real y curad nuestros corazones millennials💖".

Para quienes no lo recuerden, Holmes y Jackson también tuvieron un romance fuera de la pantalla durante un año, entre 1998 y 1999, en plena emisión de las primeras temporadas de la serie.

Después, sus vidas tomaron caminos distintos. Holmes se casó con Tom Cruise en 2006, poco después de dar la bienvenida a su hija Suri, que hoy tiene 20 años. Por su parte, Jackson mantuvo una larga relación con Diane Kruger entre 2006 y 2016, y en 2018 se casó con Jodie Turner-Smith, con quien tiene una hija, Juno, de 6 años. La pareja se divorció oficialmente el pasado mes de mayo.

¿Se habrá reavivado esa llama más allá de la relación profesional? De momento, los fans pueden seguir soñando con su revival de 'Jacey'.