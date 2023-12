El hijo de Priscilla Presley critica a su hermana Lisa Marie y asegura que no la "echa de menos" tras su muerte

La familia Presley sigue estando en el foco de la polémica desde la muerte de Lisa Marie Presley en enero de 2023 a causa de una obstrucción intestinal provocada por una operación para perder peso que se hizo años antes.

Y es que, durante estos meses ha habido varios problemas relacionados con la herencia y el enfrentamiento que hubo entre Priscilla y la hija mayor de Lisa Marie, Riley Keough.

Aunque, actualmente el protagonista ha sido el hermano de Lisa Marie, Navarone Garibaldi, quien nació de un matrimonio anterior de Priscilla y se llevaba con su hermana 19 años.

Navarone Garibaldi no ha tenido una vida fácil y tuvo problemas con las drogas y con la fama de su familia. Pero, ahora, el artista de 36 años ha hecho unas declaraciones sobre su hermana a través de un directo de Instagram que están siendo muy comentadas y recoge el medio The Mirror.

Así, Navarone dijo cuando le preguntaron sobre su relación con su hermana y sobre las especulaciones acerca de su relación: "Bueno, tienen derecho a opinar. Estoy seguro de que ella fue buena con algunos. He hecho las paces. No voy a mentir y decir que la echo de menos, pero diré que es extraño", afirmaba.

Unas declaraciones que llegan después de que lo criticaran por decir que había "hablado basura" de Lisa Marie Presley: "No hablé basura, todo lo que hice fue decir la verdad", comentaba.

"A veces me incitan cuando la gente me hace preguntas y simplemente dejo escapar lo primero que me viene a la mente. No es que lo haya planeado, simplemente no puedo evitarlo", comenta sobre el motivo por el que habla.

Y, después, detalla algunos episodios complicados en su relación, sobre todo cuando ella bebía alcohol: "Decidía ir y contarte todo lo que está mal contigo y con tu vida".

"Fue bastante destructivo. Nunca me enfadé así, nunca dije nada que no fuera mi intención cuando fumaba marihuana, pero ella me decía cosas realmente horribles que nos impedían ser cercanos cuando ella bebía", puntualiza.