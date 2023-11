Priscilla habla de lo "preocupada" que estaba por el matrimonio de Lisa Marie Presley y Michael Jackson: "Él amaba a Elvis"

Priscilla Presley está de plena actualidad con motivo de la película de Sofía Coppola basada en sus memorias. Una cinta sobre su relación con Elvis que se centra en su punto de vista.

De hecho, su hija, Lisa Marie Presley se enfrentó a la cineasta que consideraba que estaba dejando a su padre como un "depredador". Aunque, finalmente, la única hija del cantante no verá estrenada la cinta ya que murió el 12 de enero a los 54 años.

Muchas con las apariciones que Priscilla está haciendo en este tiempo y, recientemente, ha ofrecido una entrevista a Piers Morgan Uncensored.

La mujer de 78 años ha hablado abiertamente por primera vez de la muerte de su hija y sobre otros asuntos de su vida privada. Uno de ellos ha sido el breve matrimonio de Lisa Marie con Michael Jackson con quien se casó en 1994 pero en 1996 ya estaban divorciados.

Así, Priscilla se sincera al confesar que estaba "preocupada" ante la verdadera motivación de Jackson al casase con su hija.

"El amaba a Elvis o él lo respetaba", dice haciendo ver que quizás la intención de esta unión era por "estar asociado al nombre a través de su hija".

"Fui honesta con ella", afirma ante las dudas que tenía respecto a esta unión. Para después, Lisa Marie trasmitirle también su preocupación durante un paseo en la playa en Hawái.

"Ella dijo: Mamá, estoy muy preocupada. Esto fue mientras estaban casados. Y dijo: Nunca lo veo. Le dije: ¿Qué quieres decir con que nunca lo ves?", recuerda. "Siempre está ausente".

"Le pregunto: ¿Adónde va? y ella dice: No lo sé. No sé adónde va. Me llamará tal vez tres o cuatro días después", explica.

Lisa Marie Presley y Michael Jackson | Cordon Press

Para luego revelar que Michael Jackson tenía miedo de Priscilla: "Sé que me tenía un poco de miedo. [Lisa Marie] me dijo, ya sabes, él te tiene miedo y yo le dije: ¿Por qué me tiene miedo?¿Por qué debería tenerme miedo?"

"No sé. Él no cree que te guste. Casi no he hablado con él porque siempre se esconde", comentaba sobre su relación conjunta.

Para acabar diciendo que cree que Michael Jackson era "bastante inteligente" y "verdaderamente talentoso", pero "nunca llegó a conocerlo realmente".