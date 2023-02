La dura vida del desconocido hermano de Lisa Marie Presley: su adicción a las drogas y la falsa identidad de su padre

Lisa Marie Presley era la única hija de Elvis pero muy pocos saben que la artista, quien tristemente fallecía el pasado 12 de enero a los 54 años, tenía un hermano pequeño fruto de la relación de su madre, Priscilla Presley, con el productor Marco Garibaldi con el que estuvo desde 1984 hasta el año 2006.

Navarone nació en 1987 y actualmente tiene 35 años y se dedica a la música. Ahora, ha concedido una entrevista muy sincera a 'People' donde habla de algunos aspectos de su vida que son muy duros.

Así, Navarone comenta los problemas que ya tuvo desde pequeño por pertenecer a su familia: "[Hay una] idea errónea de que me criaron de manera extravagante con el patrimonio y el dinero de Elvis... Ese no fue el caso".

"Me metí en problemas más que los demás, porque los padres de los niños descubrían quién era mi madre y querrían una razón para hablar con ella", dice. "No me sentía muy cómodo con eso".

Además, confiesa la enorme adicción que ha sufrido durante años a las drogas: "Tenía la impresión de que estaba consumiendo heroína, pero luego resultó ser fentanilo", explica. "Era una bestia completamente diferente. Me volví tan adicto que lo necesitaba cada 45 minutos".

Con solo 18 años decidió alejarse del núcleo familiar y se trasladó desde Los Angeles hasta Santa Cruz: "Fue un escape. Fue un nuevo comienzo. Santa Cruz es un pequeño portal que te succiona".

En esa época Priscilla se separó de su pareja y la ruptura acercó a Navarone su padre: "El papel de disciplinario no funcionó entre nosotros, pero el papel de amigo sí", comenta. "Él quería a alguien con quien salir a beber".

Pero los problemas volvieron aparecer para Navarone cuando un periódico descubrió que cultivaba marihuana en su casa: "Terminó en la primera página. Todo el mundo sabía quién era mi familia de nuevo", lo que provocó el final de su estancia en Santa Cruz.

La vida del artista dio un giro de 180 grados cuando en 2017 descubrieron que su padre guardaba un secreto que nadie conocía. En los 80 Priscilla recibió una llamada de una mujer donde le dijo sobre su pareja que "él no es quien crees que es".

Pero, décadas después, un joven se puso en contacto con Navarone diciéndole que era su primo. Así se enteró que su padre no procedía de un familia con dinero italiana, en realidad era original de Brasil, se apellidaba García y cambió de identidad al llegar a Estados Unidos donde decidió cambiar su nombre ya que le aconsejaron que con su nombre latino no iba a triunfar en Hollywood.

Priscilla Presley con sus hijos Lisa Marie y Navarone | Cordon Press

En este instante padre e hijo no han vuelto a tener relación aunque el músico decidió ponerse en contacto con su familia en Brasil y "ganó más de 20" miembros familiares. Pero, Navarone tenía miedo de que descubrieran su problema con las drogas.

"Mi familia allí no sabía que tenía un problema con las drogas y me avergonzaba mucho decírselo. Prometí que no volvería hasta que se resolviera mi problema".

No fue hasta 2020 cuando logró superar su adicción a las drogas ya que tuvo una gran motivación porque quería viajar hasta Suiza para encontrarse con su novia, Elisa Achilli: "Cuando sucedió el COVID, quise ir allí y verla durante más de tres o cuatro días", dice. "No quería tener que llevar una libra de fentanilo conmigo a donde quiera que fuera. Me apreté el cinturón y dije: 'Veamos qué tan malo puede llegar a ser esto'".

Navarone reconoce que, actualmente sigue consumiendo marihuana o toma alcohol, pero logró desintoxicarse del resto de drogas tras una estancia en casa de su madre: "Estuve prácticamente en mi cama en posición fetal todo el día. Es como tener una vida diferente, casi. El mundo entero mejoró mucho".

Finalmente, Navarone ha logrado tener una vida feliz tras recuperarse de sus adicciones y casarse a finales de 2020 con su novia en Suiza.