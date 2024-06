El hijo de Kevin Costner se sincera sobre actuar con su padre: Tras revelar que lo eligió de forma "egoísta"

Con 69 años a sus espaldas, Kevin Costner es un actor y director de renombre por éxitos como Bailando con lobos o Yellowstone, serie de la que ha hablado recientemente por qué ha salido de ella. Ahora, estrena Horizon: An American Saga, su nueva película donde ha puesto todo su esfuerzo.

Se trata de un proyecto muy importante para Costner, ya que el actor hará debutar a su hijo Hayes en la gran pantalla con este proyecto. Ante la controversia que causo la adjudicación del papel a su propio hijo, Costner admitió que tomo la decisión "egoístamente", ya que se trata de un rol muy pequeño y se lo otorgo a su hijo para poder pasar más tiempo con él.

Kevin Costner y su hijo Hayes | Getty Images

Recientemente, en el estreno de la película el medio ET preguntó a sobre su primera colaboración con su padre: "Me atrapó", bromeó Hayes. También se le preguntó por tener que pasar tiempo de calidad con él, a lo que el joven Costner respondió: "Pude pasar todo el día con él todos los días y simplemente verlo trabajar... Me lo pasé genial".

"Pensé que fue realmente genial y fue una experiencia increíble", se sincera. Hayes habló también sobre cómo fue ver la película finalizada: "Estaba muy orgulloso de mi padre. Ha estado trabajando tanto tiempo. Solo podía pensar en mi padre en ese momento cuando la veía".

Kevin Costner en Horizon | Cordon Press

Más tarde en el mismo estreno, ET también preguntó a Kevin sobre el trabajo con su hijo y sobre como lo había "atrapado": "Lo hice, lo atrapé. Descubrí cómo tenerlo cerca. Nunca se volverá a ser tan joven, nunca volverá a ser tan dulce. Va a crecer hasta convertirse en un hombre joven y es realmente bueno en la película".

Con el capítulo 1 de la saga en los cines, el capítulo 2 que llega en agosto y los capítulos 3 y 4 en producción tenemos Kevin Costner para rato, y quien sabe, quizá también de Hayes.