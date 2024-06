Kevin Costner desvela el secreto a voces de su futuro en Yellowstone: "Sé que a vosotros os encanta"

Yellowstone se ha convertido en una de las series preferidas por la audiencia desde su estreno en 2018. La producción creada por Taylor Sheridan supuso la vuelta a la televisión de Kevin Costner.

La historia explora los conflictos que surgen alrededor del propietario del rancho más grande de Estados Unidos, John Dutton, al que da vida el actor. Pero las disputas a las que tiene que hacer frente en la ficción se trasladaron a la vida real tras un tira y afloja con su director.

El actor y director estadounidense Kevin Costner | EFE

Así, poco después del final de la emisión de la parte 1 de la temporada 5, se informó de que Costner había decidido no seguir en la serie que en España se emite por SkyShowtime y así centrarse en su titánico proyecto de películas llamado Horizon: An American Saga, en la que participa su hijo.

Ahora, el intérprete se ha pronunciado directamente con sus fans por primera vez, anunciando lo que llevaba siendo un secreto a voces durante más de un año: "Pensando en Yellowstone, esa serie querida que a mí me encanta, que sé que a vosotros os encanta, me acabo de dar cuenta de que no voy a poder continuar, ni en la quinta temporada ni en el futuro".

"Fue algo que realmente me cambió", aseguró. "Me encantó y sé que a vosotros también, y sólo quería haceros saber que no volveré", continuó. "Me encanta la relación que hemos podido desarrollar y os veré en el cine", concluyó pidiendo el apoyo de sus seguidores con sus nuevas películas para las que ha invertido gran parte de su fortuna amasada estos años con la serie.

La confirmación se produce apenas unos días después de que el actor dijera a Today que se plantearía un posible regreso a Yellowstone "bajo las circunstancias adecuadas" y que "siempre" había una posibilidad.

Sobre sus motivos, Costner señaló a Deadline que los productores "no fueron sinceros" ya que firmó "un contrato para las temporadas 5, 6 y 7" pero "después de una negociación de dos o tres meses, hicieron otro contrato".

"Querían que, en lugar de las temporadas 6 y 7, fueran la 5A y 5B, y tal vez hiciéramos la 6. Y no pudieron. Horizon estaba ya programada para rodarse justo en el medio de todo esto, pero Yellowstone era mi prioridad. Ajusté Horizon en los espacios vacíos de los rodajes. Pero siguieron moviendo las fechas".

Kevin Costner y Kelly Reilly en Yellowstone | Cordon Press

"Se quedaron callados y eso me molestó. ¿Por qué no me defendieron? Fui y vendí la serie a todos. Iba a hacer sólo una temporada. Al final hice tres. Entonces pasé de una a tres, y luego hice una cuarto y querían hacer tres más. Entonces, hice firmé el contrato para hacerlas", reveló en la misma entrevista.

Ya sin el actor, el próximo 14 de noviembre, cuatro días después su estreno en Estados Unidos, Yellowstone volverá con la parte 2 de la temporada 5. La primera mitad se emitió desde noviembre de 2022 hasta enero de 2023.