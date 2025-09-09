El hijo ilegítimo de Arnold Schwarzenegger, Joseph Baena, "no fue invitado" a la boda de su hermano Patrick Schwarzenegger

El pasado 6 de septiembrese casó en una elitista boda celebrada en el lago Coeur d'Alene, en Idaho, Patrick Schwarzenegger.

El actor de The White Lotus se dio el sí, quiero con Abby Champion, con la que lleva más de 10 años juntos. Muchos fueron los rostros conocidos que asistieron a la boda, entre los que destacaban sus hermanos, y sus padres, Maria Shriver y Arnold Schwarzenegger.

Aunque hubo un nombre que faltó en la lista de invitados, el de Joseph Baena, el hijo ilegítimo que el actor de Terminator tuvo con una de sus empleadas del hogar, Mildred Peña.

Así, desde el medio TMZ aseguran que Baena "no fue invitado". Algo que tampoco es de extrañar ya que ni Patrick ni sus hermanos "tiene relación con ese lado de la familia Schwarzenegger".

De hecho, hace unos meses Arnold posó en el estreno de su película Fubar por separado con sus 4 hijos fruto de su matrimonio con Maria Shriver y, por otra parte, con Joseh Baena.

Fue en el año 2011 cuando la noticia de que Arnold Schwarzenegger tenía un hijo ilegítimo saltó por los aires. En ese momento justo el actor y Maria Shriver anunciaron su separación.

Entonces Joseph Baena tenía 13 años, la misma edad que el hijo pequeño de Arnold, Christopher, ya que solo se llevan unos días de diferencia.

Desde entonces Schwarzenegger ha ejercido como padre para Joseph, aunque no ha logrado que sus otros hijos tengan relación con él.