Patrick Schwarzenegger se casa en una boda de élite llena de celebridades en la que no pudo faltar su padre Arnold Schwarzenegger

Patrick Schwarzenegger, hijo del actor y exgobernador Arnold Schwarzenegger, y la modelo Abby Champion fueron vinculados sentimentalmente en 2015, justo después del fin de su breve noviazgo con Miley Cyrus.

Al año siguiente, ellos mismos confirmaron su relación a través de Instagram con una foto en la que aparecían posando juntos y sonrientes.

Siete años después, en diciembre de 2023, anunciaron su compromiso también publicando una foto en Instagram, y el pasado 6 de septiembre contrajeron matrimonio en una ceremonia íntima y rodeada de familiares y amigos en el lago Coeur d'Alene, en Idaho.

El evento ha tenido lugar en el exclusivo Gozzer Ranch Golf and Lake Club, un complejo privado de lujo que ofrece vistas panorámicas al lago, siendo este un destino frecuente de la pareja, según recogía el Daily Mail.

La celebración reunía a allegados cercanos de ambas familias en un ambiente elegante pero sin ostentaciones. Entre las celebridades invitadas a la boda estaban Rob Lowe, Jason Isaacs, coprotagonista del novio en The White Lotus, o Chris Pratt, cuñado de Patrick.

Entre los invitados estaba, como no podía ser de otra manera, su padre Arnold Schwarzenegger a quien no se le ha visto junto a su exmujer Maria Shriver en años, aunque recientemente coincidieron en el mismo evento pero no posaron juntos.

La pareja tenía planes de casarse antes, pero el rodaje de la temporada 3 de la serie The White Lotus, en la que participa Patrick, obligó a la pareja a posponer la fecha. Tanto él como Abby coincidieron en que el proyecto era una prioridad profesional importante.

La modelo, cuyas damas de honor vistieron de amarillo, lució un vestido blanco clásico acompañado de un velo largo, optando por una silueta elegante y atemporal que resaltaba su figura.

Patrick, por su parte, vistió un esmoquin con chaqueta color crema y pantalón negro, mientras que sus padrinos llevaban esmóquines azul marino.