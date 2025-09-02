Christopher Schwarzenegger impacta con su cambio físico tras "intentarlo todo" por adelgazar: "Mi peso me impedía hacer cosas cotidianas"

Christopher Schwarzenegger es el hijo menor de Arnold Schwarzenegger y la periodista Maria Shriver y, a diferencia de sus hermanos, Katherine, Patrick y Christina, el joven de 27 años ha llevado siempre una vida más discreta, lejos del foco mediático y de la industria del entretenimiento.

Sin embargo, su reciente transformación física lo ha situado en el centro de la atención pública, mostrando un cambio notable fruto de un proceso personal de salud y bienestar que comenzó hace algunos años.

Patrick Schwarzenegger y Christopher Schwarzenegger | Getty

Christopher ha sorprendido a los seguidores de la familia en las fotos que publicaba su hermana Kathering durante unas vacaciones familiares en Cape Cod en Instagram, luciendo una figura más delgada ytonificada.

Christopher Schwarzenegger en Instagram | Instagram de Katherine Schwarzenegger

En las imágenes, el pequeño de los hermanos aparece con una camisa ajustada y pantalones cortos rosas, disfrutando de un paseo en bote junto a su madre, Maria Shriver, y su cuñado, Chris Pratt.

Hace unos meses, Schwarzenegger se sinceró por primera vez sobre su largo proceso de cambio físico durante el Inaugural Beacher Vitality Happy and Healthy Summit, donde describió su trayectoria como un verdadero desafío personal: "Fue un proceso muy largo", comenta tras afirmar que "lo intenté todo".

Christopher Schwarzenegger hablando sobre su pérdida de peso | Getty

Reveló que todo comenzó en 2019, cuando vivía en Australia, donde explicaba: "Mi peso me impedía realizar las actividadescotidianas".

Esto lo impulsó a tomar medidas, aunque reconoció que su transformación no fue instantánea: "No es algo que se consiga de la noche a la mañana, sino que requirió mucho ensayo y error".

Aunque él mismo reconoce que todavía no se siente en la meta, sus avances dejan ver que lejos de las comparaciones con sus famosos padres y hermanos, Christopher ha convertido su propio proceso en un ejemplo de perseverancia.