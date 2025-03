Maria Shriver cuenta la "brutal" crisis que sufrió por el escándalo del hijo ilegítimo de Arnold Schwarzenegger y su divorcio: "Me hizo añicos"

Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver estuvieron casados desde el año 1986 hasta el 2011, donde construyeron una gran familia compuesta por cuatro hijos. Pero no todofue de color de rosa en el matrimonio de la pareja.

Poco tiempo antes de divorciarse, Shriver se enteró de que el actor le había sido infiel, y no solo eso, sino que había tenido un hijo ilegítimo con una empleada doméstica de su propio hogar, Mildred Baena. Fruto de esta aventura, nació Joseph Baena en el año 1997, tan solo unos días después de que naciera el último hijo del matrimonio, Christopher Schwarzenegger.

Durante el documental de Arnold, estrenado el 7 de junio de 2023, el actor expresó su profundo dolor por lo que había hecho: "Ya he causado suficiente dolor a mi familia. Voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida", confesó.

Arnold Schwarzenegger con sus cuatro hijos con Maria Shriver | Getty

Ahora, Shriver ha revelado en sus memorias, I Am Maria, cómo afrontó su divorcio con Arnold y cómo comenzó su viaje de sanación tras la dura noticia.

Según informa People, Shriver ha expresado en las páginas de su nuevo libro que el final de su matrimonio fue un "golpe devastador que le cambió la vida" tras la muerte de sus padres, Eunice Kennedy Shriver y Sargent Shriver.

"Mi matrimonio de veinticinco años se vino abajo", continúa. "Me rompióel corazón, me rompió el alma, rompió lo que quedaba de mí. Sin mi matrimonio, mis padres, mi trabajo, el dique de mi negación, con D mayúscula, que había mantenido toda mi vida, simplemente se hizo añicos".

"Me consumía el dolor y me atormentaba la confusión, la ira, el miedo, la tristeza y la ansiedad", admite sobre las secuelas emocionales que la infidelidad le dejó. "Ya no estaba segura de quién era ni a dónde pertenecía. Sinceramente, fue brutal y estaba aterrorizada".

Pero tras pasar por varios tipos de terapia, además de haber pasado un tiempo en un convento, por fin halló la forma de curar su alma.

"Empecé a escribir desde lo más profundo de mi ser", explica. "A través de mi poesía, he encontrado a una mujer aterrorizada por no estar a la altura del legado de su familia; temerosa de no ser lo suficientemente importante, una hija, hermana, esposa, madre y periodista lo suficientemente buena".

"Encontré a una mujer que insistía en medirse con un estándar imposible que garantizaba que se quedaría corta y se sentiría mal consigo misma, pasara lo que pasara. Encontré a alguien que había pasado toda una vida evitando el duelo. Y también aprendí que, cuando esa vida de duelo y trauma disociados se libera, se desborda como un tsunami", continúa.

En cuanto a los 4 hijos del ex matrimonio, la periodista ha admitido que lo pasaron muy mal al ver que "todo lo relacionado con su mundo y el bienestar de su hogar quedó desarraigado en un instante", pero a pesar de eso se enorgullece por "el valor y el coraje que exhibieron" sus hijos.

A día de hoy, ninguno de ellos tiene un vínculo estrecho con Baena, su hermano ilegítimo. Sin embargo, Arnold sí que mantiene una bonita relación con su hijo y se les ha podido ver en ocasiones disfrutando juntos de momentos padre e hijo, compartiendo su gran pasión por el culturismo.

Recientemente, se ha visto a Shriver y a Arnold apoyar a su hijo Patrick Schwarzenegger durante el estreno de la tercera temporada de The White Lotus, donde interpreta a Saxon Ratliff. Pero a pesar de encontrarse en el mismo lugar, no posaron juntos ante las cámaras en ningún momento.