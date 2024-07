La hija de Robert De Niro recuerda a su hijo un año después de su muerte y habla de sus "días más oscuros"

Hace justo un año se conocía la noticia del fallecimiento de uno de los nietos de Robert De Niro, Leandro, con tan solo 19 años. Su madre, Drena De Niro, compartió una foto del joven en su Instagram en la que comunicó este triste suceso. Más tarde, se hizo pública una información que apuntaba a que Leandro falleció por una sobredosis y mezcla letal de drogas.

Unos días después la policía de Nueva York detenía a una joven como sospechosa de haber vendido estas drogas a Leandro. La hija del conocido actor hizo unas declaraciones donde comentaba que alguien había vendido pastillas que estaban adulteradas a su hijo.

Durante todo este año, Drena De Niro ha querido recordar a su hijo en diferentes ocasiones a través de posts de Instagram. Por su parte, Robert De Niro se sinceró sobre este temaen una entrevista meses después de esta muerte.

La hija mayor del actor, que adoptó cuando se casó con Diahnne Abbott, ha vuelto a pronunciarse en redes sociales por el primer aniversario de la muerte de Leandro. Así, ha compartido en su perfil de Instagram varias fotos del joven y un vídeo bailando, junto a un emotivo texto.

"¡Sabía que este chico me estaba robando mi ropa a mis espaldas! Hoy celebramos al dulce y salvaje Leo. En tu corto periodo de vida hiciste el mundo más brillante. Te quiero profundamente como el sol quiere a la luna y como la luna quiere al mar. Gracias a todos los que me habéis acogido en vuestros brazos y corazones en los días más oscuros, Carlos Mare y nuestra familia. Solo espero pagaros de vuelta".

En el mensaje menciona a Carlos Mare, el padre de Leandro y expareja de Drena. El artista también ha querido homenajear la memoria de su hijo en una publicación en su cuenta de Instagram donde decía:

"Pensando en mi hijo y en cómo confié en su energía espiritual durante el último mes. Recordando cómo animó y creyó en mi camino artístico y en ocasiones colaboró ​​conmigo especialmente con sus críticas sinceras. No comprendía que él era mi obra más grande, mi obra maestra inacabada. Me imagino que la mayoría de los padres sienten lo mismo por sus hijos y que, incluso como adultos, pueden sentir que todavía están por completarse. Mi papá fue así hasta su último día, enseñándome, instándome a permanecer presente y consciente hasta que llegue el día en que tú estés siempre presente y ausente. No pasa un día...".