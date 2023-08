El nieto de Robert De Niro, Leandro, murió por una combinación letal de drogas a los 19 años

El 2 de julio la hija mayor de Robert De Niro, Drena, daba la noticia que su único hijo, Leandro De Niro, había muerto a los 19 años tras encontrarlo sin vida en el apartamento que vivía solo en Manhattan.

"Mi hermoso y dulce ángel. Te he amado más allá de lo que se puede decir con palabras desde el momento en que te sentí en mi vientre. Has sido mi alegría, mi corazón y todo lo que fue siempre puro y real en mi vida. Desearía estar contigo ahora mismo. Ojalá estuviera contigo. No sé cómo vivir sin ti", era una parte del mensaje que Drena publicó entonces en su cuenta de Instagram.

Entonces Drena De Niro ya había dado a entender que su hijo podría haber muerto por una sobredosis de fentanillo ya que la policía había descubierto algunos artilugios relacionados con las drogas cerca del fallecido en la escena de la muerte.

Además, una mujer fue detenida días después de la muerte por haber vendido drogas al joven y fue acusada federalmente de distribución de narcóticos.

Ahora, el medio 'TMZ' ha desvelado la causa oficial de la muerte de Leandro De Niro, una combinación letal de drogas ilegales, incluido el fentanilo.

Así, según el médico forense jefe de la ciudad de Nueva York, Leandro De Niro Rodríguez murió a causa de los efectos tóxicos del fentanilo, el bromazolam, el alprazolam, el 7-aminoclonazepam, la ketamina y la cocaína. El forense también informa que su muerte fue una sobredosis accidental.

Desde la muerte de Leandro, su madre no ha parado de recordarlo a través de su cuenta de Instagram. Así, por ejemplo, cuando se cumplió un mes de su muerte escribió junto a una foto reciente de su hijo: "Hoy se cumple un mes entero sin mi bebé. Pienso en ti y te anhelo, cada minuto de cada día. Nunca olvides lo feliz que hiciste a tanta gente solo por estar aquí y ser hermoso, te amaba. Tu legado es el Amor".