Los hermanos de Mario Casas demuestran su incondicional amor al actor por su 37 cumpleaños: "Te lo mereces todo"

Mario Casas ha cumplido este 12 de junio 37 años rodeado de éxitos y nuevos proyectos. El actor estrena el 14 de julio su nueva película 'Bird Box Barcelona', una ampliación de la cinta de 2018 'A ciegas', protagonizada por Sandra Bullock.

El actor está inmerso en la promoción de 'Bird Box Barcelona' pero sus seres más queridos no se han olvidado de este día tan especial para Mario y no han dudado en felicitarlo a través de Instagram. Como no podía ser de otra forma, sus hermanos, con los que tiene una relación muy cercana, han dedicado a Casas estas bonitas y entrañables felicitaciones.

"Muchísimas felicidades @mario_houses. Admiro tanto lo dedicado, profesional, currante que eres!! Te lo mereces todo! Como siempre, estas ahí cuando se te necesita y corres hasta donde haga falta por tu familia. Te quiero muchísimo", ha escrito su hermana Sheila junto a dos emoticonos de corazones rojos. En otra historia ha compartido una foto de ambos de pequeños en la que ha comentado: "Cuantos recuerdos bonitos a tu lado. Todos de la mano contigo desde que nací. Creciendo juntos y aprendiendo el uno del otro. Aunque siempre me hicieras trampas en el 'Milikituli'".

Sheila Casas felicita a su hermano Mario Casas su cumpleaños | Sheila Casas Instagram

Por su parte, su hermano Christian ha escrito junto a una foto de los dos de pequeños en el Tibidabo de Barcelona: "Hoy cumple años el mayor de la familia. Nuestro apoyo incondicional. Orgulloso de ti es poco. Sigue siendo tan luchador y currante siempre. Gracias por estar ahí para todo. Muchísimas felicidades brother @mario_houses. Te quiero". "Por muchas más aventuras juntos", ha comentado Christian en otra publicación.

El cuarto de los hermanos y con quien ha trabajado anteriormente, Óscar Casas, también ha aprovechado para compartir un vídeo del cumpleañero soplando las velas con el más pequeño de la familia en brazos, Daniel Casas: "@mario_houses felicidades hermano. Te amo. A volar", ha escrito Óscar.

Christian y Óscar Casas felicitan a su hermano Mario su cumpleaños | Óscar y Christian Casas Instagram

Mario también ha querido agradecer todas las felicitaciones de cumpleaños que está recibiendo con una foto en la que posa detrás de un globo de fiesta dorado en forma de corazón y donde ha escrito: "Gracias a tod@s por las felicitaciones. Más majos...".

Sin duda, pasan los años, pero Mario Casas continúa celebrando su cumpleaños y sus éxitos en la mejor compañía.