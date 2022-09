Mario Casas debuta como director con 'Mi soledad tiene alas', protagonizada por su hermano Óscar Casas

El actor ganador de un Goya, Mario Casas, da el salto a la dirección con su primera película 'Mi soledad tiene alas', que protagonizará su hermano el también actor Óscar Casas ('Instinto', 'Jaguar') rodeado de un reparto no profesional que ha llevado más de un año de trabajo de proceso de casting.

La película sigue de un modo único a un grupo de chavales que viven la vida al límite y se dedican a robar joyerías hasta que algo se tuerce y tienen que huir del mundo que conocen. Mario Casas coescribe la historia junto a Deborah François, ambientada en los barrios donde pasó la infancia el propio director.

En palabras del propio Mario: "Ha sido un proceso largo que nos ha llevado más de un año pero a la vez ha sido precioso. Lo más importante para mi, y que se convirtió en casi una necesidad, era encontrar a jóvenes no profesionales que le den una verdad única y especial a la película y que la hagan volar. Además, he tenido la suerte de rodearme del mejor equipo posible, muchos de ellos con los que ya he trabajado antes y confío ciegamente para que me acompañen en mi primer viaje como director".

La ópera prima está producida por Adrián Guerra y Núria Valls y cuenta con la dirección de fotografía de Edu Canet ('No matarás', 'Alma') y la dirección artística de Núria Guardia ('El amor en su lugar', 'Paradise Hills'). El rodaje arrancará este próximo octubre en Barcelona.

'Mi soledad tiene alas' es una producción de Nostromo Films con la participación de Netflix y la ayuda del ICAA.

