Michael B. Jordan deja a Timothée Chalamet sin Oscar y da un discurso perfecto tras ganar Mejor Actor por Sinners

Michael B. Jordan ha protagonizado uno de los momentos más emotivos de toda la gala de los Premios Oscar 2026 al recoger la estatuilla a Mejor Actor por su doble interpretación de los hermanos gemelos Smoke y Stack en Sinners. La victoria del actor en el Dolby Theatre de Los Ángeles ha sido recibida con una gran ovación del público durante la gala presentada por Conan O'Brien.

Al subir al escenario para aceptar el premio, el actor ha querido agradecer el apoyo que ha recibido durante toda su trayectoria profesional: "Gracias a todos los presentes y a todos los que me siguen desde casa por apoyarme a lo largo de mi carrera. Lo agradezco de verdad", ha dicho durante su discurso. Jordan ha seguido diciendo: "Sé que quereis que me vaya bien, y yo quiero que me vaya bien porque apostasteis por mí, así que gracias por seguir apostando por mí. Voy a seguir superándome y voy a seguir siendo la mejor versión de mí mismo".

Jordan se ha impuesto en una categoría especialmente competida, en la que también estaban nominados Timothée Chalamet por Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Una batalla tras otra, Ethan Hawke por Blue Moon y Wagner Moura por El agente secreto.

Durante su intervención, el intérprete también ha dedicado unas palabras muy personales a su familia: "Ya saben lo que siento por mi madre, y mi padre está aquí. Mi padre vino de Ghana para estar aquí", ha señalado el actor.

Con este reconocimiento, Michael B. Jordan se convierte en el sexto actor negro en ganar el Oscar a Mejor Actor, uniéndose a figuras históricas como Sidney Poitier, Denzel Washington, Jamie Foxx, Forest Whitaker y Will Smith; de quienes también se acordó en su discurso. El actor ha mencionado igualmente a Halle Berry, la primera mujer negra en ganar el Oscar a Mejor Actriz, describiendo a todos ellos como: "gigantes que abrieron camino en la industria".

Con este triunfo en los Oscar y un discurso que ha resonado entre los espectadores, Michael B. Jordan firma uno de los momentos más importantes de su carrera y consolida su posición como una de las grandes estrellas de Hollywood en la actualidad.