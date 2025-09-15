Así han recordado a Michelle Trachtenberg en los Emmy tras su repentina muerte a los 39 años

La gala de los Premios Emmy ha sido una gran velada en la que producciones como The Studio o The Pitt han hecho historia. Sin embargo, también ha sido una noche emotiva que ha recordado a aquellos que nos dejaron a lo largo del año durante el In Memoriam.

Michelle Trachtenberg falleció a finales de febrero y, desde entonces, han sido muchas las personas que se han pronunciado al respecto. Aunque no ha sido hasta este evento cuando se le ha rendido un homenaje de forma oficial, frente a millones de espectadores.

Michelle Trachtenberg | Cordon Press

La actriz de Gossip Girl murió a los 39 años en misteriosas circunstancias, fruto de la negativa de la familia a practicar una autopsia. Tuvieron que pasar meses hasta que se desveló la causa. El legado de Michelle perdurará para siempre y su memoria ha estado presente en la gala más importante de la pequeña pantalla.

La voz de Lainey Wilson y Vince Gill, que interpretaron Rest on that Mountain, protagonizaron el precioso momento en el que la Academia decía adiós a todas las figuras de la televisión que se marcharon.

Maggie Smith, Ozzy Osbourne y David Lynch también aparecieron en pantalla. Unas estrellas que, acompañadas de las voces de los intérpretes, se llevaron los aplausos de los allí presentes.

Así, la Academia de Televisión ha agradecido de la manera más bella posible el trabajo de actores, actrices, dobles, abogados, compositores y demás trabajadores de la industria en su evento, devolviendo todo el cariño que dejaron en vida.