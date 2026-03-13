La "irreconocible" cara de Anne Hathaway en El diablo viste de Prada 2 desata una oleada de críticas

Tras casi dos décadas desde el estreno de la película original, el anuncio de El diablo viste de Prada 2 ha despertado una enorme expectación entre los fans. El lanzamiento del primer póster oficial y un nuevo tráiler de la secuela ha servido para confirmar el regreso del universo de moda que conquistó al público en 2006.

Sin embargo, lo que más conversación ha generado no ha sido la historia ni la vuelta de sus protagonistas, sino la apariencia de algunas de ellas.

En redes sociales, numerosos usuarios han reaccionado con sorpresa al ver el póster promocional, especialmente por el aspecto de Anne Hathaway, que vuelve a interpretar a la periodista Andy Sachs.

Varios comentarios en Instagram cuestionan el resultado de la imagen promocional y apuntan a un posible exceso de retoque digital. Uno de los mensajes más repetidos decía directamente: "¿Qué le han hecho a Anne Hathaway? ¿Quién ha photoshopeado esto?".

Otros fans también se han mostrado desconcertados con su apariencia: "¿Por qué Anne Hathaway parece generada por inteligencia artificial?", ha escrito un usuario, mientras que otro señala: "Anne parece completamente diferente en el poster".

Algunos incluso aseguran que apenas la habían reconocido en el cartel: "He tenido que ampliar la imagen porque al principio ni siquiera la he reconocido", comenta otro seguidor.

Meryl Streep y Anne Hathaway como Miranda y Andy en El diablo viste de Prada 2 | 20th Century Studios

El póster también muestra el regreso del universo que rodea a la icónica editora de moda interpretada por Meryl Streep y su entorno dentro de la revista Runway, aunque por ahora la atención del público se ha centrado más en las reacciones al aspecto de las protagonistas.

Por ahora, el estudio no ha respondido a las críticas sobre el póster, pero lo que está claro es que la secuela ya ha conseguido generar conversación antes incluso de su estreno, reavivando el interés por una de las películas más icónicas del cine sobre moda.