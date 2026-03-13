Nicole Kidman se sincera sobre su separación y cómo está su relación con Keith Urban

Nicole Kidman y Keith Urban, una de las parejas más icónicas de Hollywood, anunció su separación en septiembre de 2025. La pareja llevaba casi veinte años casada y había formado una familia junto a sus dos hijas, por lo que la ruptura sorprendió a muchos seguidores de la actriz y del cantante de country.

Ahora, meses después de que el proceso se cerrara oficialmente, Kidman ha decidido pronunciarse por primera vez sobre ese momento de su vida.

En una entrevista publicada por Variety, la actriz ha explicado que ha intentado centrarse en lo positivo tras la ruptura: "Siempre voy a ir hacia lo bueno. Estoy agradecida por mi familia y por mantenerla como está y seguir adelante. Eso es todo".

Kidman también ha dejado claro que prefiere no profundizar en los detalles del divorcio por respeto a la etapa que compartieron: "De todo lo demás no hablo por respeto. Me quedo con la idea de 'Somos una familia', y así seguiremos siendo".

Durante la conversación, la actriz ha querido destacar especialmente a sus hijas en común con Urban, Sunday, de 17 años, y Faith, de 15. Kidman las describe como: "sus queridas y hermosas niñas", señalando que ahora: "de repente son mujeres".

Nicole Kidman con su marido, Keith Urban, sus hijas y el resto de su familia | Reuters

La separación entre ambos salió a la luz en septiembre de 2025, después de casi dos décadas de matrimonio. Un día después de hacerse pública la noticia, Kidman presentó formalmente la solicitud de divorcio del músico, con quien se había casado en junio de 2006.

El proceso terminó de formalizarse en enero de este año. Según los documentos del acuerdo, ambos decidieron renunciar a cualquier derecho a pensión alimenticia o manutención entre ellos.

Nicole Kidman junto a su marido, Keith Urban | Cordon Press

En cuanto a la custodia de sus hijas, el acuerdo establece que Kidman tendrá a las adolescentes durante la mayor parte del año (306 días) mientras que Urban podrá pasar tiempo con ellas cada dos fines de semana.

Aunque ninguno de los dos ha dado muchos más detalles sobre los motivos de la ruptura, las declaraciones de Kidman muestran que la actriz intenta afrontar esta nueva etapa con discreción y centrada en su familia.