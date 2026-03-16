El mensaje de amor de Jessie Buckley tras ganar el Oscar Mejor Actriz: "Quiero tener 20.000 bebés más contigo"

Jessie Buckley ha vivido uno de los momentos más especiales de toda la gala de Los Oscar al subir al escenario del Dolby Theatre de Los Ángeles para recoger el Oscar a Mejor Actriz por su actuación en Hamnet. La actriz irlandesa, de 36 años, ha aprovechado el momento para agradecer a su familia, que ha viajado desde Irlanda para acompañarla en una noche histórica para su carrera.

Durante su discurso, Buckley ha sorprendido al dedicar unas palabras muy personales a su marido, Freddie, con una declaración que rápidamente se ha vuelto viral: "Tú, Fred. Te quiero, amigo. Te quiero. Eres el papá más increíble. Eres mi mejor amigo y quiero tener 20.000 bebés más contigo. ¡De verdad que sí!", ha dicho emocionada.

La actriz también ha mencionado a su hija pequeña, nacida a finales del año pasado, en uno de los momentos más emotivos de la gala: "E Isla, mi niña de ocho meses, que no tiene ni idea de lo que está pasando y probablemente sueña con leche, pero esto es algo muy importante y te quiero y me encanta ser tu mamá y estoy deseando descubrir la vida a tu lado".

Antes de terminar su discurso, la actriz también ha querido dedicar el premio a las madres, recordando que ese día se celebraba el Día de la Madre en Reino Unido: "Chloe y Maggie: conocer a esta mujer radiante y comprender la magnitud del amor de una madre es el encuentro más importante de mi vida. Hoy es el Día de la Madre en el Reino Unido. Así que quiero dedicar esto al hermoso caos del corazón de una madre. Todas provenimos de un linaje de mujeres que siguieron creando contra viento y marea. Gracias por reconocerme en este papel; ¡aún no me lo creo!", ha concluido la intérprete.

Jessie Buckley tras ganar el Oscar a Mejor Actriz | Reuters

La interpretación de Buckley en Hamnet ha sido una de las más celebradas de la temporada de premios. La actriz ya había ganado previamente galardones en los Critics’ Choice Awards, los Globos de Oro, los BAFTA y los premios del sindicato de actores en la categoría de mejor actriz.

Aunque Hamnet ha llegado a los Oscar con nueve nominaciones, incluyendo mejor película, mejor director y mejor guion adaptado, el premio de Jessie Buckley ha sido finalmente el único que ha conseguido la película, coronando una temporada de premios extraordinaria para la actriz.