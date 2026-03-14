Adrian Grenier, "decepcionado", revela por qué no vuelve para El diablo viste de Prada 2: "Podría tener algo que ver"

El diablo viste de Prada tuvo un profundo impacto en la cultura popular cuando se estrenó en 2006, convirtiéndose en un fenómeno que 20 años después aún se recuerda con cariño.

Es por ello que su secuela está atrayendo mucha atención y sus fans están entusiasmados con la idea de volver a ver a Miranda, Andy y Emily en acción.

Para la segunda parte han repetido Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci y Meryl Streep, aunque eso la valiera estar al borde del trastorno de estrés postraumático.

Meryl Streep y Anne Hathaway como Miranda y Andy en El diablo viste de Prada 2 | 20th Century Studios

Sin embargo, quien no estará en El diablo viste de Prada 2 será Adrian Grenier, el actor que interpretó a Nate, el novio de Andy al comienzo del film.

Sobre el sorprendente motivo de su ausencia en una cinta que estará marcada por la nostalgia, el actor ha reconocido la razón por la que cree que ha sido excluido.

Adrian Grenier y Anne Hathaway como Nate y Amy en El diablo viste de Prada | Cordon Press

"Todos somos fans de la película, participemos o no en ella. Obviamente, fue una decepción no recibir la llamada para la secuela, pero también entiendo que hay cierta controversia con el personaje de Nate, así que eso podría tener algo que ver", ha opinado a Page Six. "Pero creo que eso deja la puerta abierta a un spin-off".

"En cualquier caso, es una decepción", añadió, recalcando que su personaje podría tener su propia película.

Es justo decir que Nate está considerado como el verdadero villano de la cinta y el público tiene una percepción negativa de él, ya que los fans le consideran poco comprensivo, inmaduro y egoísta... Un hecho del que ya se pronuncio el actor en 2021 para Entertainment Weekly.

Adrian Grenier en el Festival de Venecia en 2025 | Getty Images

"No capté algunas de las sutilezas y matices de este personaje y lo que representaba en la película hasta que la sabiduría de las masas se activó en internet y comenzó a presionar en contra del personaje y a criticarlo duramente, y recibí muchas críticas", dijo en aquel momento el actor.

"Puede que yo fuera tan inmaduro como él en aquel momento, así que personalmente no podía ver sus defectos. Pero después de un tiempo de reflexión y mucha deliberación, he llegado a comprender la verdad de esa perspectiva", añadió.

El diablo viste de Prada 2 llegará a los cines el 1 de mayo de la mano de 20th Century Studios, junto rostros conocidos como Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu, BJ Novak o Pauline Chalamet.