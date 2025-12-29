Los asesinatos que estremecieron a Hollywood: de Sharon Tate a Rob Reiner

La ciudad de Los Ángeles puede parecer un lugar apacible si vemos uno de esos realities de Netflix de vendedoras inmobiliarias: un paraíso de casoplones encaramados a la montaña con incontables baños y vistas al océano Pacífico.

Sin embargo, como en todos los sitios, cuecen habas. O, mejor dicho, ni siquiera Hollywood se libra de infames crímenes que suceden en esas lujosas casas y urbanizaciones en las que habitan directores o actores del celuloide, como hace poco nos ha recordado el caso de Rob Reiner.

El asesinato de Rob Reiner y su esposa

Rob Reiner, Michelle Reiner, Nick Reiner, Rony Reiner y Jake Reiner | Gtres

Empezamos por el caso más reciente, que tuvo lugar el pasado 14 de diciembre. Un día después, nos despertábamos con la sorprendente noticia de que Rob Reiner y su esposa, Michele Singer, habían sido encontrados muertos en su casa de Brentwood con claros signos de violencia, heridos por arma blanca. La impactante noticia de la pérdida del director de La princesa prometida, Cuando Harry encontró a Sally o Misery llevó a unas primeras conclusiones policiales que apuntaban a que el autor del crimen sería su hijo, Nick Reiner, de 32 años de edad, con antecedentes de adicción y problemas de salud mental. Parece ser que una discusión familiar podría haber desencadenado el ataque. Ahora la fiscalía del Condado de Los Ángeles le ha acusado formalmente y podría solicitar la cadena perpetua o la pena de muerte por sus actos.

El caso O.J. Simpson

O.J. Simpson | Gtres

A este se le llamó "el juicio del siglo" por el increíble interés mediático que despertó en Estados Unidos. O.J. Simpson era un exjugador de fútbol americano muy famoso, quien poco años después de su retirada se había casado con Nicole Brown (luego Nicole Simpson). El matrimonio duró siete años y tuvieron dos hijos, pero en ese tiempo él fue investigado por malos tratos varias veces, hasta finalmente divorciarse en 1992. Dos años después, Nicole y un amigo suyo, Ronald Goldman, aparecieron muertos por varias puñaladas en el domicilio de esta. Todo apuntaba a que había sido O.J., pero no resultó un juicio sencillo sino un auténtico circo mediático en el que participaban los mejores abogados del país como defensores de la estrella, que muchos de sus seguidores se negaban a creer que fuese un asesino. Finalmente, los abogados lograron convencer al jurado de que había una duda razonable respecto a las pruebas de ADN presentadas. Después de ese juicio penal, otra demanda civil sí concluyó declarando a O.J. como responsable de las dos muertes, siendo condenado a pagar 33,5 millones de dólares a las familias de las víctimas, pero aportó una parte mínima. Sí fue a la cárcel un tiempo por otro crimen que tuvo lugar en 2008.

Rebecca Schaeffer, la mujer que pudo ser Pretty Woman

Rebecca Schaeffer | Cordon Press

Cuando fue asesinada a los 21 años de edad, Rebecca Schaeffer estaba a punto de asumir un papel que la habría convertido en una estrella internacional: el de Vivian Ward en Pretty Woman, que había sido rechazado por Molly Ringwald. Schaeffer era conocida por la sitcom Mi hermana Sam, a través de la cual un espectador se obsesionó con ella. Era Robert John Bardo, un hombre de Tucson que le había mandado varias cartas y que viajó a Los Ángeles para conocer a su ídola en el set de la serie, pero ante la imposibilidad de acceder a ella, se volvió completamente loco. Regresó un mes después con un cuchillo, pero fue nuevamente interceptado por los guardias de seguridad del estudio. Tras un tiempo que parecía que se había olvidado de ella -en el que acosó a otras celebridades como Madonna o Debbie Gibson- buscó la casa de Schaeffer y la mató con una pistola. Ella estaba preparándose para la prueba del casting de El Padrino III. Él fue condenado a cadena perpetua.

Sharon Tate y el crimen de la secta de Manson

Sharon Tate | Gtres

Al igual que Rebecca Schaeffer, Sharon Tate tenía una prometedora carrera en Hollywood como actriz cuando fue asesinada. Su interpretación en la cinta El valle de las muñecas le había concedido una nominación a los Globos de Oro y estaba casada con Roman Polanski, con quien trabajó en la película El baile de los vampiros. Sin embargo, un escalofriante suceso truncó su vida a los 26 años, estando además embarazada de ocho meses. Su casa en Cielo Drive fue asaltada el 9 de agosto de 1969 por varios miembros de "La familia", la secta de Charles Manson. Sharon y otras cuatro personas que se encontraban en el domicilio fueron apuñaladas hasta la muerte, en un ataque caracterizado por su ensañamiento, ya que duró varias horas y sus autores incluso escribieron mensajes con sangre en las paredes.

El misterio de Natalie Wood

Robert Wagner y Natalie Wood | Gtres

El caso de Natalie Wood, en cambio, sigue siendo un misterio sin resolver, aunque todo apunte a que pudo ser un asesinato. Natalie era actriz desde niña y fue nominada al Oscar por tres películas, Rebelde sin causa, Esplendor en la hierba y Amor con el extraño. En lo personal, se casó tres veces: primero con Robert Wagner y luego con Richard Gregson, pero tras divorciarse del segundo volvió a casarse, en los años setenta, con Wagner. En esa época dejó prácticamente el cine, aunque siguió trabajando de forma más esporádica en televisión. En 1981, cuando tenía 43 años, falleció en extrañas circunstancias, al ahogarse en un barco en el que también iban Wagner, el actor Christopher Walken (que era coprotagonista de la película Brainstorm en la que ella participaba) y el capitán del barco. Aunque inicialmente se dijo que fue un ahogamiento accidental, las declaraciones contradictorias de los presentes levantaron las sospechas (el capitán del barco declaró que el matrimonio había discutido la noche de antes, algo que Wagner negó y tiempo después admitió). Una de las hipótesis señalaría que Wood y Walken habrían coqueteado, despertando los celos del marido. El caso estuvo parado mucho tiempo, hasta que se reabrió en 2011. En 2018 se supo que un informe forense detallaba que la actriz tenía hematomas en su brazo, de modo que podría haber sido agredida antes del ahogamiento.

Notorious B.I.G. y Tupac Shakur

Notorious B.I.G. y Tupac | Cordon Press - Gtres

Aquí nos desviamos del mundo del cine hacia otra pata de la industria del entretenimiento de Hollywood: la música. En 1997, a la salida de la fiesta de los Premios Soul Train, el coche del rapero The Notorious B.I.G. (de nombre real Christopher Wallace) se detuvo en un semáforo y el conductor de otro coche que se paró al lado sacó una pistola de 9mm y disparó varias veces, matándole de cuatro impactos de bala en el pecho. Este crimen sucedió solo seis meses después del asesinato en Las Vegas de otro célebre rapero, Tupac Shakur, avivando la teoría de que su rivalidad artística les habría llevado a estos asesinatos. El crimen nunca se resolvió, pero surgieron diferentes teorías no probadas: una, por ejemplo, apunta a que estaría implicado un policía corrupto, otra que para sus discográficas valían más muertos que vivos (y habrían disfrazado la acción de rivalidad entre ellos) y un reciente documental Sean Combs: ajuste de cuentas de Netflix señalaría a este rapero.

Selena y su presidenta del club de fans

Estrella de Selena Quintanilla | Cordon Press

También con la música tiene que ver el impactante asesinato de la cantante Selena Quintanilla, todo un icono para la comunidad latina de EEUU. Tras un fulgurante ascenso en su carrera como la reina del Tex-Mex, con solo 23 años, fue asesinada con una herida de fuego. La autora del asesinato fue Yolanda Saldívar, una mujer muy cercana a ella, ya que era presidenta de su club de fans, pero también la asesoraba y acompañaba. Aunque Saldívar siempre aseguró que fue un disparo accidental, al parecer Selena había descubierto que Yolanda había malversado 60.000 dólares del club de fans e iba a reclamarle y echarla. Fue condenada a cadena perpetua sin libertad condicional durante 30 años.

Así, por mucho que Hollywood haya regalado incontables buenos momentos al mundo, es indiscutible que hay múltiples historias de lo más estremecedoras.