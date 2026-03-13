La delgadez de Demi Moore, en el punto de mira y reaviva los rumores sobre el uso de Ozempic

Demi Moore ha vuelto a convertirse en el centro de atención durante su última aparición pública en el festival South by Southwest en Austin, Texas. La actriz, que desde hace décadas es conocida por su esbelta figura y su larga melena negra, ha sorprendido esta vez por un aspecto aún mucho más delgado que ha generado numerosas reacciones entre los fans.

Moore ha aparecido en la alfombra roja del evento con un vestido cruzado negro sin mangas y un pronunciado escote que dejaba ver su estilizada silueta. El diseño, ajustado a la cintura con una banda naranja brillante, acentuaba todavía más su delgadez mientras posaba ante los fotógrafos.

La actriz ha acudido al estreno de su nueva película I Love Boosters!, donde comparte protagonismo con Keke Palmer bajo la dirección de Boots Riley.

Sin embargo, más allá del estreno cinematográfico, lo que ha generado conversación en redes por su delgadez. Ya a principios de mes, durante los Screen Actors Guild Awards, su apariencia había llamado la atención, con muchos usuarios señalando que parecía más delgada de lo habitual.

A raíz de esas imágenes, comenzaron a circular en internet especulaciones no confirmadas que vinculaban su pérdida de peso con el uso de Ozempic, el medicamento para la diabetes que se ha popularizado en Hollywood por sus efectos adelgazantes. Hasta el momento, la actriz no ha respondido a estos rumores.

Por ahora, Demi Moore continúa centrada en la promoción de su nuevo proyecto cinematográfico mientras el debate sobre su aspecto físico sigue creciendo en redes sociales, donde muchos fans se preguntan si su transformación responde simplemente a cambios en su estilo de vida o a las tendencias de pérdida de peso que han ganado popularidad en Hollywood en los últimos años.