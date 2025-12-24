EN EL CERTIFICADO DE DEFUNCIÓN
Salen a la luz nuevos detalles sobre la muerte de Rob Reiner y su mujer tras ser asesinados
Los certificados oficiales de defunción del director Rob Reiner y su mujer, Michele Singer han revelado que murieron pocos minutos después de ser agredidos.
La trágica muerte del director de cine Rob Reiner y su mujer, Michele Singer, el pasado 14 de diciembre en su casa de Los Angeles sigue conmocionando al mundo.
Ahora, se han publicado los certificados de defunción de ambos donde se han podido saber nuevos datos sobre la muerte.
Así, se revela que la causa fue "con un cuchillo"utilizado "por otra persona" y solo pasaron unos "minutos" desde que fueron atacados hasta que murieron.
La hora a la que encontraron a Rob Reiner fue a las 15:45 y a, un minuto después, Michele a las 15:46 del 14 de diciembre. Los cuerpos han sido incinerados y devueltos los restos a sus hijos.
Su hijo mediano, Nick, de 32 años, está arrestado y acusado de dos cargos de asesinato.
