Conmoción por la muerte de Verónica Echegui: Antonio Banderas, Hiba Abouk o Miguel Ángel Muñoz, "sin palabras" despiden a la actriz

El repentino fallecimiento de la actriz Verónica Echeguieste domingo a los 42 años a causa de una enfermedad -de la que no ha trascendido ningún detalle, respetando su deseo de que su adiós permaneciese en la más estricta intimidad- por la que llevaba varios días ingresada en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, ha dejado devastado y en shock al mundo del cine de nuestro país.

Y han sido numerosos los compañeros de profesión y amigos los que, al enterarse de su muerte, han querido rendir homenaje a la protagonista de Yo soy la Juani inundando las redes sociales de mensajes de despedida.

Antonio Banderas ha compartido una imagen de Verónica, expresando que "se nos ha ido demasiado pronto. Descansa en paz". Bibiana Fernández ha elegido una instantánea de grupo en la que aparecen ambas para confesar que "no tengo palabras. Estos días encerrada en casa ajena al día que vivo, estoy en Madrid pero podría ser la selva de Guatemala, ajena a todo, y de repente esta noticia, actriz admirada y una mujer maravillosa, no éramos amigas pero coincidir con ella era siempre una alegría. Vuela bella, mi cariño para sus seres queridos".

Hiba Abouk, por su parte, ha destacado "tan llena de luz y de vida... Mi querida Vero", reconociendo que todavía "no se cree" que ya no esté con nosotros. "Descansa en paz preciosa. Te recordaremos siempre" ha añadido. En la misma línea otras compañeras como Elena Furiase, que se ha limitado a compartir un storie con el nombre de Verónica y un emoticono de una paloma de la paz; Marta Larralde; o Ana Milán: "Vero... No sé qué decir. Qué momento tan triste. Vuela alto".

Hiba Abouk despide a Verónica Echegui | instagram.com/hiba_abouk_

"Me impactó mucho tu trabajo en Yo soy la Juani y te admiraba mucho. Hoy me quedo de piedra con que te hayas ido. Que triste día hoy. Mi más sentido pésame a sus familiares y amigos más cercanos" ha escrito por su parte Miguel Ángel Muñoz.

Miguel Ángel Muñoz despide a Verónica Echegui | instagram.com/miguelamunoz

La comunidad del cine español está de luto tras los inesperados eventos que han sacudido a la industria.

Poco a poco, las redes sociales se van llenando de palabras de cariño y apoyo a los familiares de Verónica.