Steven Spielberg, sobre los extraterrestres: "Tengo la fuerte sospecha de que no estamos solos en la Tierra en este momento"

Steven Spielberg vuelve a sus orígenes como director en El día de la revelación, su próxima película que se estrena en cines el próximo 12 de junio, con Emily Blunt, Josh O'Connor o Colin Firth en el reparto.

La cinta apunta a ser una de las más comentadas del año en plena vuelta al furor ovni después de las últimas desclasificaciones en Estados Unidos sobre este tema y los comentarios recientes del expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, ya que la película cuenta cómo una invasión alienígena está a punto de llegar a la Tierra.

Emily Blunt en El día de la revelación | Universal Pictures

En este contexto, el cineasta ha confesado durante una entrevista en el Festival de Cine y Televisión South by Southwest en Austin, Texas, si creía en la existencia real de extraterrestres.

"No sé más que ninguno de vosotros, pero tengo la fuerte sospecha de que no estamos solos aquí en la Tierra en este momento, y sobre eso hice una película", señaló rotundo, según ha recogido The Hollywood Reporter.

Acerca de las virales palabras de Obama, de las que incluso se pronunció Donald Trump, en las que afirmaba que los extraterrestres son "reales", según Spielberg lo primero que pensó fue: "¡Oh, Dios mío, esto es genial para El día de la revelación!".

"Y dos días después, dio marcha atrás para hablar de lo que creía que era la vida en el cosmos, algo en lo que, por supuesto, todos deberíamos creer" continuó. "Porque nadie debería pensar jamás que somos la única civilización inteligente en todo el universo. Así que desde niño he pensado que no estábamos solos. Eso es obvio. La gran pregunta es: ¿Estamos solos ahora? ¿Hemos estado solos durante los últimos 80 años? ¿Hemos estado solos durante los últimos miles de años?", ha opinado el director.

Steven Spielberg | Gtres

Sin embargo, Spielberg aseguró que nunca ha visto un ovni, aunque expresó su deseo de presenciarlo: "Hice una película llamada Encuentros en la tercera fase, ¡y ni siquiera he tenido un encuentro cercano, ni del primer ni del segundo tipo! ¿Por qué no he visto nada? La mitad de mis amigos han visto ovnis o fenómenos aéreos no identificados. ¿Dónde está la justicia en eso? Si me están escuchando...".

Junto a estas palabras, el cineasta ha dejado claro que "no le tengo miedo a los extraterrestres. Creo que nuestra película sí toma en cuenta la posible desestabilización social que podría ocurrir si se anunciara que existe interacción con extraterrestres desde hace décadas, ya que provocaría una alteración en muchos sistemas de creencias. Pero no creo que sea una alteración letal en absoluto".

Escena de Encuentros en la tercera fase | Columbia Pictures

Cabe recordar que esta temática no es la primera vez a la que se aproxima Spielberg en su carrera, pues, aparte de la comentada Encuentros en la tercera fase, el director revolucionó el cine con E.T. y ya en el siglo XXI rodó una de las mejores adaptaciones de La guerra de los mundos, con Tom Cruise.

Además, ha producido títulos de este estilo bajo el sello de Amblin como Super 8, Abducidos, Falling Skies o Men in Black.