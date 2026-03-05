La inquietante advertencia sobre su hijo a Rob Reiner y su mujer antes de ser brutalmente asesinados

Rob Reiner y su esposa Michele Singer Reiner fueron encontrados muertos el pasado 14 de diciembre en su casa de Brentwood. La pareja había sido apuñalada, en un caso que conmocionó a Hollywood y que terminó con la detención de su hijo, Nick Reiner, de 32 años.

El joven fue arrestado pocas horas después del crimen y actualmente permanece detenido sin derecho a fianza. El caso continúa avanzando en los tribunales, mientras que recientemente también se ha sabido que los hermanos de Nick han dejado de pagar su defensa legal en el proceso penal que enfrenta por el presunto asesinato de sus padres.

Nick Reiner | Reuters

Ahora han salido a la luz nuevos detalles sobre la situación familiar antes del crimen. Según fuentes citadas por Us Weekly, Nick había despedido a su psiquiatra y cambiado su medicación poco tiempo antes de la muerte de sus padres.

"El personal médico advirtió a Rob y Michele que no permitieran que Nick viviera en casa hasta que solucionara su problema de medicación", asegura una fuente cercana al caso.

Rob Reiner y su hijo Nick Reiner | Getty

Otra fuente explica al mismo medio que la pareja estaba intentando ayudar a su hijo a entender el tratamiento que estaba siguiendo. Según esta versión, la familia creía que los medicamentos que tomaba ya no estaban funcionando.

El personal médico también habría alertado del riesgo que suponía el cambio en su tratamiento: "Advirtieron a Rob y Michele que no permitieran que Nick se quedara en su casa debido al cambio de medicamentos, y dijeron que eso podría hacer que exhibiera un comportamiento aún más errático", señala otra fuente.

Nick Reiner, hijo de Rob Reiner | Cordon Press

Nick Reiner había hablado anteriormente de sus problemas de salud mental y de su pasado con la adicción a las drogas. Según informaciones previas, también padecía esquizofrenia.

Mientras el caso continúa su curso judicial, las nuevas revelaciones han añadido más interrogantes sobre lo que ocurrió en las semanas previas al crimen y sobre si la tragedia podría haberse evitado.