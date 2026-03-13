Estrenos de cine del 13 de marzo: Santiago Segura adelanta las elecciones con Torrente Presidente, de Atresmedia Cine

Torrente Presidente

Santiago Segura regresa 12 años después con la sexta entrega de la taquillera saga y en esta ocasión con la versión más política. En Torrente Presidente, el personaje, convencido para meterse en política y, con su estilo vulgar, demagógico y lleno de ocurrencias, logra convertirse en líder de un partido populista.

Carlos Areces, Josele Román, Fernando Esteso, Gabino Diego, Ramón Langa o Leo Harlem acompañan a Segura en esta nueva aventura.

Duración: 102 minutos.

El testamento de Ann Lee

Inspirada en hechos reales, llega El testamento de Ann Lee, protagonizada por Amanda Seyfried y dirigida por Mona Fastvold. La película aborda a la fundadora del Movimiento Shaker, que predicaba la igualdad de género y social y era venerada por sus seguidores.

Duración: 136 minutos.

Águilas de El Cairo

En Águilas de El Cairo, de Tarik Saleh, el actor más adorado de Egipto se ve presionado a protagonizar una película encargada por las más altas autoridades egipcias. Aceptando a regañadientes, este papel será la puerta que le hará entrar en el selecto grupo de las personas más poderosas del país. Como una polilla atraída por la luz, comienza un romance con la misteriosa esposa del general que supervisa el proyecto.

Duración: 127 minutos.

El arquitecto

El arquitecto, de Stéphane Demoustier, es una poderosa historia ambientada en el mundo de la arquitectura del siglo XX sobre el arquitecto danés Johan Otto von Spreckelsen al frente de un proyecto colosal: la construcción del Arco de la Defensa de París. Spreck no tardará en descubrir que, para preservar su visión, tendrá que enfrentarse al juego político. Comienza entonces el verdadero pulso entre el arte y el poder.

Duración: 105 minutos.

No te queda otra

En No te queda otra, la comedia dirigida por Jean-Pierre Améris, Victoire, una pasajera entrometida, se cruza con Antoine Toussaint, su ídolo, una gran estrella de la canción francesa. Entre él, que quiere poner fin a su vida, y ella, desbordante de energía, el encuentro será explosivo.

Duración: 90 minutos.