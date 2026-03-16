El loco discurso de Amy Madigan tras ganar el Oscar por Weapons: "Me estaba depilando"

Amy Madigan ha protagonizado uno de los momentos más inesperados de la gala de los Oscar 2026 al recoger el Oscar a Mejor Actriz de Reparto por su papel en Weapons durante la ceremonia celebrada en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La actriz ha logrado finalmente la estatuilla cuatro décadas después de su primera nominación en la misma categoría por Twice in a Lifetime en 1986.

Al comenzar su discurso, Madigan ha respondido con humor a quienes le habían preguntado por la diferencia entre aquella primera nominación y la actual: "La diferencia es que tengo este pequeño hombrecito dorado", ha bromeado mientras sostenía la estatuilla.

La actriz también ha generado muchas risas en la sala al revelar cómo había preparado su discurso la noche anterior: "Esto es genial. Anoche estaba en la ducha tratando de pensar en algo que decir mientras me afeitaba las piernas; llevo pantalones, no tengo que preocuparme por eso".

En Weapons, dirigida por Zach Cregger, Madigan interpreta a la inquietante tía Gladys, un personaje que se volvió viral en redes por su exagerado maquillaje y sus grandes gafas, convertidas en un meme en internet. El propio presentador de la gala, Conan O'Brien, ha hecho referencia al personaje durante el sketch de apertura.

Durante su discurso, la actriz también ha querido agradecer a sus compañeros nominados por haberla recibido con cariño durante la temporada de premios, especialmente teniendo en cuenta que era la única intérprete de Weapons que estaba representando a la película en el circuito promocional.

Antes de abandonar el escenario, Madigan ha dedicado el premio a su familia con un emotivo mensaje: "Ante todo, quiero agradecer a mi hermosa hija, Lily, a su esposo, Sean. Y, por supuesto, a todos mis perros. Pero lo más importante es mi querido Ed. Has estado conmigo desde siempre. Y eso es muchísimo tiempo, y nada de esto tendría sentido si él no estuviera a mi lado".

Con su victoria por Weapons, Amy Madigan culmina una temporada de premios muy sólida y establece además un curioso récord en los Oscar: el mayor intervalo entre una primera nominación y la obtención de la estatuilla, cerrando así un capítulo que comenzó hace más de 40 años.