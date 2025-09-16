La foto sin camiseta de Christopher Schwarzenegger tras perder 113 kilos, el hijo más parecido a Arnold Schwarzenegger

Los hijos de Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver están muy unidos y suelen hacer muchas actividades en familia. Los más famosos son Katherine y Patrick, quien se acaba de casar recientemente. Aunque el pequeño de la casa, Christopher Schwarzenegger, cada día es más noticia.

A sus 27 años, Christopher ha sufrido una brutal transformación física en los últimos años, perdiendo alrededor de unos 113 kilos.

Ahora, su hermana Katherine ha subido una foto de Christopher sin camiseta donde se puede apreciar el enorme cambio que ha dado: "Días de lago", escribe junto a una galería de imágenes.

En la primera instantánea aparece ella con su marido, el actor Chris Pratt. Para después ver otras instantáneas familiares como a su madre bañándose en el agua o la instantánea de Christopher sin camiseta.

Hay dos imágenes de Christopher una en la que sale él solo vestido solo con un bañador de rayas blancas y azules y otra donde aparece abrazada a una chica rubia.

La foto sin camiseta de Christopher Schwarzenegger | Instagram Katherine Schwarzenegger

Respecto a su gran cambio físico, Christopher Schwarzenegger comentó en la Inaugural Beacher Vitality Happy and Healthy Summit en Los Angeles que "fue un proceso largo" y que "lo intentó todo" durante mucho tiempo.

"Empecé en 2019 cuando vivía en Australia. Estaba en un viaje enorme. Me lo tomé muy en serio: Voy a salir y hacer todo esto, estar en Australia, y me di cuenta de cuánto me impedía mi peso realizar las actividades cotidianas", explicaba.

Christopher Schwarzenegger hablando sobre su pérdida de peso | Getty

Para seguir diciendo: "No es algo que se logra de la noche a la mañana, pero requirió mucho ensayo y error. Y aún hoy... cuando dices, oh, fotos del antes y el después... no siento que sea un después todavía. No siento que esté en ese punto".

Para concluir que, después de perder bastante peso durante años, consiguió perder 14 kilos al quitarse el pan de su dieta: "Curiosamente, dejé de comer pan durante la Cuaresma". "Y esa era mi única regla. Pensaba: No voy a romper la Cuaresma. Y así perdí 14 kilos solo con eso", terminó diciendo.