El reencuentro de Patrick Schwarzenegger con su familia en The White Lotus: La familia Ratliff no se perdió su boda

Patrick Schwarzenegger se ha casado en Idaho con la modelo Abby Champion en una boda que no faltó glamour y multitud de estrellas. Entre los invitados, destacó la presencia de rostros tan conocidos como Rob Lowe, Chris Pratt o, como no, su padres, Arnold Schwarzenegger y Maria Shriver.

Entre la lista de familiares que asistieron, muchos echaron en falta a Joseph Baena, el hijo ilegítimo de Arnold que el resto de los Schwarzenegger parecen no contar con él.

Pero quien no faltó fue la otra familia de Patrick. El actor no dudó en invitar a sus compañeros de The White Lotus con los que forjó una estrechísima relación durante el rodaje.

Patrick Schwarzenegger, Sarah Catherine Hook, Sam Nivola y Jason Isaacs | Gtres

Fuera de la pantalla, los Ratliff son grandes amigos y a la boda de Patrick acudieron su 'padre', Jason Isaacs, su 'hermano', Sam Nivola, que fue con su novia, Iris Apatow, y su 'hermana' Sarah Catherine Hook.

Jason Isaacs, Patrick Schwarzenegger, Sam Nivola, Sarah Catherine Hook e Iris Apatow | Instagram @voguemagazine

La única integrante que no se la vio fue Parker Posey, quien dio vida a la madre Ratliff en la temporada 3.

"Toda nuestra familia en pantalla trabajábamos juntos, salíamos juntos, comíamos juntos, construíamos una dinámica familiar. Me hice muy amigo de todos ellos y sigo siéndolo hoy en día", dijo Patrick a C Magazine.