Ester Expósito denuncia que la encasillaron como "chica mala" tras 'Élite'

Durante los días que dura el festival de Cannes, la ciudad del sur de Francia es el epicentro del cine, la moda y de numerosas estrellas que desfilan por su alfombra roja.

Si bien, Johnny Depp atrajo todos los focos en la apertura de la 76 edición, aunque por un desagradable detalle, otros actores como Ester Expósito brillaron con su presencia.

La intérprete deslumbró a las cámaras durante la cuarta jornada del festival, al que acudía por primera vez como actriz invitada por la película 'Perdidos en la noche', del director barcelonés Amat Escalante, quien fuera Mejor Director en Cannes en 2013.

La protagonista de 'Élite' copó todas las miradas con su vestido de transparencias y The Hollywood Reporter la entrevistó para la ocasión, confesando al medio que, tras su personaje de "chica mala" en la serie de Netflix, la encasillaron en "muchos de los mismos tipos de papeles" que la ofrecieron: "Es un poco cliché".

Ester Expósito en 'Élite' | Netflix

No obstante, donde se ha prodigado últimamente ha sido en el cine de terror, admitiendo ser una fan del género desde que era una niña: "Me encantan los thrillers, me encantan las películas de terror desde que tenía 8 años. Fue entonces cuando vi '1408' con John Cusack".

"Mis padres estaban un poco sorprendidos. Intentaron que parara o que esperara a que fuera mayor, pero no pudieron", reveló la actriz que recientemente protagonizó 'Venus', de Jaume Balagueró y próximamente lo hará en 'El llanto'.

De hecho, no ha cerrado la puerta en "dentro de dos años" poder estar en la sección oficial del certamen de la mano de Almodóvar: "¿Quién sabe? Tal vez podría venir con una película a la competencia oficial. Conozco a Pedro, tal vez debería hablar con él".