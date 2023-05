Johnny Depp reaparece en Cannes y sus dientes provocan un aluvión de comentarios: "Están podridos"

Johnny Depp ha sido uno de los grandes protagonistas de la inauguración del Festival de Cannes 2023 donde ha presentado su película 'Jeanne du Barry' donde ha regresado al cine después del polémico juicio que protagonizó hace un año con su exmujer Amber Heard.

La cinta es una película escrita, dirigida producida y protagonizada por la francesa Maïwenn quien encarna a Jeanne, una joven de clase trabajadora quien usa su inteligencia y encanto para escalar de nivel social. Así, logra convertirse en la favorita del rey Luis XV que, desconociendo su condición de cortesana, recupera a través de ella su apetito por la vida. Se enamoran perdidamente y, contra todo decoro y etiqueta, Jeanne se muda a Versalles, donde su llegada escandaliza a la corte.

Johnny Depp en 'Jeanne Du Barry' | Notorius Pictures

La interpretación de Johnny Depp ha sido muy bien acogida ya que recibió una ovación en Cannes de más de 7 minutos. Un momento donde el actor no pudo evitar contener la emoción y acabó soltando alguna lágrima ante el cariño de los presentes.

Además, Johnny Depp estuvo presente en la rueda de prensa del festival por la presentación de 'Jeanne du Barry' donde no dudó en hablar abiertamente de la complicada situación que ha vivido a nivel profesional como consecuencia de su enfrentamiento con su ex. De esta forma, Depp asegura que ha sufrido un boicot en estos años: "No necesito a Hollywood", afirma.

Johnny Depp en la alfombra roja de Cannes 2023 | Getty

Pero, más allá de todos los titulares que ha dado en estos días, la apariencia del actor ha provocado un aluvión de comentarios en Twitter, concretamente sus dientes. Y es que, la red social se ha llenado de mensajes donde destacan lo amarillos y descuidados que los tiene.

Johnny Depp reaparece en Cannes y sus dientes amarillos provocan muchos comentarios | Getty

"Los dientes de Johnny Depp ESTÁN podridos como él".

"Los dientes de Johnny Depp son absolutamente repugnantes, tiene que oler tan mal".

"Los dientes de Johnny Depp están pidiendo ayuda a gritos".

"Necesito hacer una retractación. Dije que los dientes de #JohnnyDepp eran amarillos. Lo siento mucho. SON MARRONES AF!".